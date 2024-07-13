譴責中國懲戒台獨新規 美跨黨派眾議員批：引發寒蟬效應

圖為「國會台灣連線」4名主席1月與駐美代表俞大㵢會晤。左起為民主黨議員貝拉（Ami Bera）、共和黨議員巴爾（Andy Barr）、駐美代表俞大㵢、民主黨議員康諾里（Gerry Connolly）、共和黨議員巴拉特（Mario Diaz-Balart）。（取自巴拉特Ｘ平台）

2024/07/13 08:10

〔中央社〕中國推出懲戒台獨新規，繼美國國務院表達憂心後，聯邦眾議院跨黨派議員今天譴責相關規定對區域和平穩定構成重大威脅，也將在與中國交流方面引發寒蟬效應。

中國6月下旬發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，其中「分裂國家」最高可判死刑，相關「犯罪」可缺席審判。

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美國國務院主管東亞及太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）6月27日出席國會聽證會時對此表示，北京實際上以非常令人不安的方式推動中國法律及法規的境外適用。「我們擔心，這會對兩岸對話及互動產生寒蟬效應」。

民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、共和黨巴爾（Andy Barr）、民主黨康諾里（Gerald Connolly）、共和黨狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）等4位「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席下午透過聲明指出，北京這項升級局勢的舉動，對區域和平穩定構成重大威脅。

4位議員說，「這些指導方針將對與中國的交流產生嚴重的寒蟬效應，並代表破壞兩岸關係穩定的政策路線。台灣正面臨日益好戰及危險的中華人民共和國，國會台灣連線將持續與我們重要的民主夥伴台灣同在」。

貝拉等人表示，將持續反對北京進一步孤立或威脅台灣，及恐嚇鄰國的企圖。國會台灣連線呼籲國際社會一同譴責中國的行為，支持安全、自由和民主的台灣，及強化維護印太和平穩定的努力。

中國國台辦昨天提出「分裂國家罪」4項具體情形，表示懲治「台獨」司法文件只針對極少數人，懲治物件精準。但其中，在教育、文化、歷史、新聞傳媒領域改變「台灣是中國一部分」也入罪。

台灣陸委會已調升中國及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

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