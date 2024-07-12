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妻從軍掌情報技術系統多年 澳洲逮捕俄裔間諜夫婦

澳洲陸軍二等兵琪菈‧科羅列夫（Kira Korolev，見圖）涉嫌與丈夫合謀洩漏軍情遭逮，最高恐面臨15年徒刑。（圖取自臉書）

澳洲陸軍二等兵琪菈‧科羅列夫（Kira Korolev，見圖）涉嫌與丈夫合謀洩漏軍情遭逮，最高恐面臨15年徒刑。（圖取自臉書）

2024/07/12 14:34

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦警局（AFP）12日宣布，已逮捕涉嫌將國防機密洩漏予俄羅斯的陸軍二等兵琪菈‧科羅列夫（Kira Korolev）及其丈夫伊果‧科羅列夫，兩人皆是俄羅斯出生的澳洲公民。

綜合外媒報導，澳洲陸軍二等兵琪菈現年40歲，與60歲丈夫伊果皆是俄羅斯出生的澳洲公民，她已從軍多年，並長期擔任「情報系統技術員」（information systems technician）。

琪菈涉嫌在未提前申報的情況下，在休長假期間飛往俄羅斯，並疑似要求留在澳洲布里斯本（Brisbane）家中的丈夫伊果協助她登入工作帳號，取得相關情資。

對此，澳洲聯邦警局局長柯蕭（Reece Kershaw）在記者會上指出，警方懷疑伊果聽從指令，將機密文件轉寄給身處俄羅斯的妻子琪菈，而調查關鍵將著重在琪菈是否有將相關資料交予俄羅斯政府。

柯蕭呼籲，間諜行為並非「無傷大雅」的犯罪，近年來相關案件在澳洲也有顯著增加的趨勢，恐衝擊澳洲的主權、安全及生活方式。

據悉，科羅列夫這對間諜夫婦今（12）日稍晚將在布里斯本出庭，若間諜罪判刑確定，最高將面臨15年有期徒刑。

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