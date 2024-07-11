對抗中俄！美、加、芬蘭加強北極防禦 聯合打造破冰船隊

美國、加拿大和芬蘭3國合作擴大破冰船隊，抗衡中俄。圖為芬蘭破冰船「諾迪卡號」（MSV Nordica）2017年穿越北極的西北航道。（美聯社檔案照）

2024/07/11 23:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕北極愈加成為地緣政治角力場，白宮11日宣布，美國、加拿大和芬蘭3國將合作擴大破冰船隊，提高在北極地區的防禦，在這片愈來愈具有戰略重要性的極地，抗衡愈加活躍的俄羅斯和中國。

《美聯社》、《路透》11日報導，美、加和芬蘭三國11日在華府舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會宣布啟動這項「破冰船協作行動」倡議（Icebreaker Collaboration Effort），3國領導人已在峰會上討論過此事。白宮負責國際經濟事務的副國安顧問辛赫（Daleep Singh）說，這項合作將向對手俄國、中國，強化美國與盟邦將「堅定尋求在產業政策上合作，來提高我們的競爭優勢」之訊息。

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這項倡議旨在聯合打造、並擴大破冰船隊規模，向北極地區「投射力量」，並執行國際規範和條約，預計在年底前簽署這項合作協議，將匯集盟國的需求來提高造船量能。

辛赫說，「我們致力於與我們的盟邦夥伴，在這高緯度地區投射力量，而這有賴於在極地的持續存在，既為了對抗俄國侵略，也在限制中國取得影響力的能力」，他說，「沒有這樣的安排，我們會有讓我們的對手在具有龐大地緣戰略重要性的專門技術上佔有優勢之虞，這也可能使其成為有意採購極地破冰船的國家優先供應方」。

美國國會議員和專家對近年美國造船量能衰退多有感慨，尤其在中國正以空前規模打造海軍艦艇，而美國海軍造艦計畫卻比規劃進度落後多年。

辛赫說，美國目前僅有2艘破冰船，2艘都接近服役年限。根據美國海岸防衛隊資料，芬蘭有12艘、加拿大9艘，相較之下，俄羅斯有36艘破冰船。

《路透》引述美方官員說法，此倡議具有「戰略迫切性」，「我們有意盡快將當前的數量擴增數倍」，美國的盟邦希望接下來10年具備70到90艘破冰船。

北極因暖化融冰愈加適合航行。中國以「近北極國家」自居，正尋求開發北極的新航路，並且擴大在南極的研究站，西方政府擔心，中國軍方將可利用該國在極地的活動提高作戰和偵察能力。

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