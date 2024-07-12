美德2026部署長程飛彈 俄嗆軍事反制

美國和德國發表聯合聲明指出，將於2026年起在德國部署「標準六型」飛彈、「戰斧」巡弋飛彈，以及射程更遠的高超音速武器。圖為美國海軍飛彈驅逐艦「瓊斯號」發射標六飛彈。（法新社檔案照）

2024/07/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與德國於十日北約峰會上共同宣布，將於二○二六年開始在德國部署長程飛彈，以強化歐洲的嚇阻能力。此舉不僅凸顯美國全球戰略部署的重大轉變，更引發俄羅斯強烈不滿，揚言採取軍事反制，並視之為國家安全的嚴重威脅，使歐洲緊張局勢再度升溫。

根據美德聯合聲明，此次部署的長程火力系統射程將「遠超過目前部署在歐洲的陸基火力」，展現美國維護歐洲安全的堅定承諾。這些武器系統包括「標準六型」（SM-6）多用途防空飛彈、「戰斧」巡弋飛彈，以及「正在開發中的極音速（高超音速）武器」，未來都將配備給駐紮在德國的美軍多領域特遣部隊（MDTF）。

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美全球戰略轉變 強化歐洲嚇阻力

美國「國防新聞週刊」分析指出，這項部署計畫是美軍全球戰略布局的一環。美國陸軍目前已在全球部署四支多領域特遣部隊，預計二○二八會計年度前擴展至五支，分別駐紮於歐洲、印太地區以及美國本土，形成靈活機動的全球軍事網路。

這些部隊強大戰力來自於美國陸軍日益精進的軍事科技，包括長程精準打擊火力，例如射程超過四九九公里的「精準打擊飛彈」（PrSM）。此外，美國陸軍也計畫將中程飛彈系統整合到長程火力營，填補PrSM和陸基極音速飛彈間的火力空隙。

面對美德的軍事部署計畫，克里姆林宮表達強烈抗議，指責北約組織（NATO）行動加劇歐洲緊張局勢。發言人佩斯科夫強調，北約軍事基礎設施正逐步逼近俄羅斯邊境，對俄羅斯國安構成嚴重威脅。事實上，俄羅斯總統普廷早在今年六月就曾警告，由於美國已在歐洲和亞洲部署類似飛彈，違反一九八七年簽署的「中程核飛彈條約」（INF），俄羅斯將恢復生產中短程核飛彈，並考慮部署地點。

法德義波將合作開發巡弋飛彈

與此同時，法國、德國、義大利和波蘭四國的國防部長，十一日也在華盛頓北約峰會場邊簽署一份意向書，擬合作開發射程超過五百公里的陸基型巡弋飛彈，以填補俄羅斯入侵烏克蘭所暴露的歐洲防禦缺口。

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