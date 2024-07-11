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沒錢吃飯？中國 妹子身高160公分「體重25公斤」喊還想再瘦

來自中國廣東、網路暱稱叫「婷子寶寶」的女子，因極度熱愛「纖瘦身材」，導致身高160公分的她，體重只有「25公斤」，但她表示自己仍在繼續減重，渴望變得更瘦。（圖擷取自中國微博，本報合成）

來自中國廣東、網路暱稱叫「婷子寶寶」的女子，因極度熱愛「纖瘦身材」，導致身高160公分的她，體重只有「25公斤」，但她表示自己仍在繼續減重，渴望變得更瘦。（圖擷取自中國微博，本報合成）

2024/07/11 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每個人對「身材」的喜好各有不同，許多人更是熱衷於「減肥」，有不少醫師呼籲，民眾應該以不影響自身健康為主。近日一名來自中國廣東、網路暱稱叫「婷子寶寶」的女子，因為極度熱愛「纖瘦身材」，導致身高160公分的她，體重只有「25公斤」，但她表示自己仍在繼續減重，渴望變得更瘦，誇張行徑引發網友熱議。

綜合中媒報導，以整個人瘦到看起來「皮包骨」聞名的「婷子寶寶」，時常在網路上發布自己的跳舞影片，不過從她發布的影片可以看到，她全身上下沒有一點肌肉，鏡頭前的她僅有扭動過度纖細的四肢、腰身。另外，「婷子寶寶」偶爾會分享自己站在體重機上，為自己體重做打卡紀錄的影片，近期其體重都維持在25.6公斤左右。

報導指出，「婷子寶寶」在受訪時表示，自己一直都在控制體重，「因為自己比較喜歡這種狀態而已，對生活是沒有什麼影響的」，不僅如此，即使已經瘦到只剩25.6公斤的她，仍堅定表示，「我還希望再減減重。」

對此，不少中國網友吐槽，「不要命了？」、「病態的偏執」、「行走的骨頭」、「她沒錢吃飯媽？」、「再減就成骨灰了」、「一個骷髏在跳舞」、「像骨架子上安了個假頭」、「這不是減肥、這是減命！」、「我終於知道什麽叫骨瘦如柴，這個太嚇人了！」、「對生活沒影響？瘦成骨架，月經應該根本不會來吧？」。

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