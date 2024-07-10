川普會壓倒性勝利！首位民主黨參議員公開質疑拜登選情

科羅拉多州民主黨參議員班奈特（右），是首位公開質疑拜登選情的民主黨參議員。（美聯社）

2024/07/10 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近期深陷「換拜」危機，公開呼籲他退出2024年總統大選的民主黨籍聯邦眾議員，已增至9人，現科羅拉多州民主黨參議員班奈特（Michael Bennet）認為拜登恐在大選面臨慘敗，是首位公開質疑拜登選情的參議員。

綜合外媒報導，科羅拉多州民主黨參議員班奈特接受《CNN》採訪時直言，川普有望贏得這次總統大選，而且是壓倒性的勝利，民主黨恐失去參眾兩院，「我確信拜登總統對他在這次選舉中的前景的看法與我不同。但我們應該對此進行討論」，班奈特強調：「如果你關心這個國家的未來，這場競選正處於非常令人擔憂的軌道上」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，儘管班奈特未直接呼籲「換拜」，但是首位公開質疑拜登選情的民主黨參議員，許多民主黨參議員9日在國會大廈舉行私人會議後拒絕接受採訪，儘管許多人對拜登的選情表示嚴重擔憂，不過到目前為止，還沒有民主黨參議員公開呼籲「換拜」。

拜登競選發言人凱文（Kevin Munoz）對此回應：「這是一場勢均力敵的選戰，其發展正是我們長期以來所預期的：選民對川普及其有害政見深感擔憂，我們越與選民接觸，他們就越支持拜登總統。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法