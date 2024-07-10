為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普會壓倒性勝利！首位民主黨參議員公開質疑拜登選情

科羅拉多州民主黨參議員班奈特（右），是首位公開質疑拜登選情的民主黨參議員。（美聯社）

科羅拉多州民主黨參議員班奈特（右），是首位公開質疑拜登選情的民主黨參議員。（美聯社）

2024/07/10 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近期深陷「換拜」危機，公開呼籲他退出2024年總統大選的民主黨籍聯邦眾議員，已增至9人，現科羅拉多州民主黨參議員班奈特（Michael Bennet）認為拜登恐在大選面臨慘敗，是首位公開質疑拜登選情的參議員。

綜合外媒報導，科羅拉多州民主黨參議員班奈特接受《CNN》採訪時直言，川普有望贏得這次總統大選，而且是壓倒性的勝利，民主黨恐失去參眾兩院，「我確信拜登總統對他在這次選舉中的前景的看法與我不同。但我們應該對此進行討論」，班奈特強調：「如果你關心這個國家的未來，這場競選正處於非常令人擔憂的軌道上」。

報導指出，儘管班奈特未直接呼籲「換拜」，但是首位公開質疑拜登選情的民主黨參議員，許多民主黨參議員9日在國會大廈舉行私人會議後拒絕接受採訪，儘管許多人對拜登的選情表示嚴重擔憂，不過到目前為止，還沒有民主黨參議員公開呼籲「換拜」。

拜登競選發言人凱文（Kevin Munoz）對此回應：「這是一場勢均力敵的選戰，其發展正是我們長期以來所預期的：選民對川普及其有害政見深感擔憂，我們越與選民接觸，他們就越支持拜登總統。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嗆出來輸贏！ 拜登突call in電視節目：要我退選的人出來挑戰我
2024/07/09 10:42

嗆出來輸贏！ 拜登突call in電視節目：要我退選的人出來挑戰我
拜登面臨黨內勸退聲浪 川普：他會參選到底
2024/07/09 11:33

拜登面臨黨內勸退聲浪 川普：他會參選到底

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
拜登連任路難行 退選與否黨內議員意見分歧
2024/07/10 10:10

拜登連任路難行 退選與否黨內議員意見分歧
帕金森氏症權威1年8訪拜登？白宮澄清：他沒接受治療
2024/07/09 10:20

帕金森氏症權威1年8訪拜登？白宮澄清：他沒接受治療

淡海唯一！ 紀伊國屋選書服務 首次進駐這社區
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播