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國際奧委會「期待日本再辦奧運」 日網激烈抗議：別再來了！

國際奧委會（IOC）高層今（4）日喊話，期待日本再次舉辦奧運。示意圖。（資料照，歐新社）

國際奧委會（IOC）高層今（4）日喊話，期待日本再次舉辦奧運。示意圖。（資料照，歐新社）

2024/08/04 18:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼進行中，但期間傳出選手村伙食不佳、屋內沒冷氣、遭小偷洗劫等負面消息頻傳，令許多人不斷將其與上屆奧運主辦國日本進行對比討論。國際奧委會（IOC）高層今（4）日喊話，期待日本再次舉辦奧運，這番言論在日本社群網路掀起激烈熱議，但許多日本網友皆直呼「別再來了！」。

綜合日媒報導，巴黎奧運期間，國際奧委會執行部主任杜比（Christophe Dubi）在日本奧委會（JOC）舉辦的懇談會上，表達對日本再次舉辦奧運「有高度期待」。杜比承認，由於在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下仍強行舉辦東京奧運以及賽後發生各種貪污和圍標事件，使得日本對奧運的支持度有所減少。

不過杜比也指出，這次巴黎奧運舉辦期間，日本透過直播觀看比賽的人數仍相當多，因此他認為日本民眾對奧運的熱潮尚未消退，「不久的將來，日本將再次成為奧運的東道國。」其言論經媒體廣泛報導後，立即在日本社群平台掀起熱烈討論，不過大批網友的反應皆是以「激烈反對」居多。

日本網友紛紛留言指出，「堅決反對！」、「拜託別再來了！」、「終於明白奧運是拿來看的，不是拿來辦的」、「No, thank you，我們要把機會留給其他國家」、「他們這麼說，是因為申辦的國家變少了吧？」、「日本不是IOC的提款機，更不是IOC官員的旅遊勝地」、「奧運只適合透過電視和網路觀看，不應該在日本舉辦」。

另據報導指出，實際上北海道札幌市原本計劃申辦2030年冬季奧運，然而受到東京奧運弊案影響，已在去年12月放棄申辦。

國際奧委會執行部主任杜比（Christophe Dubi）。（資料照，法新社）

國際奧委會執行部主任杜比（Christophe Dubi）。（資料照，法新社）

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