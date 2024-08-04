台裔女稱林郁婷有喉結是男生 杜承哲：男女都有喉結，比例不同而已

曾參選澳洲議員的台裔女子林珊如，3日在臉書PO出林郁婷的照片，嗆林郁婷的喉結會說話，台灣不要成為國際社會的笑柄！」。（圖翻攝自Threads）

2024/08/04 17:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣拳后林郁婷遠征巴黎奧運卻被炒作性別議題，《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也跳出來攻擊，使得爭議延燒擴大。過去曾代表澳洲單一民族黨（One Nation）參選議員的台籍女子林珊如，近日在社群公開質疑林郁婷「有喉結就是男生」，引爆台網輿論炸鍋，表示女生也會有喉結，尤其是體內雄激素較多或過於消瘦時就會較為明顯，狠批「有點常識不難吧」。醫師杜承哲就直言，「男女都有喉結，比例不同而已」。

林郁婷無端捲入性別爭議，連JK羅琳都跳出來公審，致使該爭議受到國際社會討論。至於林郁婷為何會被誤解，主要是因為國際拳擊總會（IBA）去年對她和阿爾及利亞選手海莉芙（Imane Khelif）做了性別檢測，但之後卻以個人隱私為由不公開檢測結果，只說「沒有通過」就單方面取消2人參加世界錦標賽的資格，加深很多人的疑慮。而今巴黎奧運登場，林郁婷再被質疑性別，令不少台人為其抱不平。

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不過在台灣出生並移民澳洲的林珊如，昨天（3日）在臉書PO出林郁婷的照片，宣稱林郁婷明顯有喉結，嗆聲「林郁婷的喉結會說話，台灣不要成為國際社會的笑柄！」此外還指控前總統蔡英文任內核准台灣成立「撒旦教」，「性別平權及同婚等都是撒旦教的政策，而聯合國等國際組織就是撒旦教政策的執行組織，奧委會也不例外。這就說明為何奧委會會支持變性選手！」

林珊如的言論曝光後隨即讓鄉民炸鍋，上千名網友湧入其貼文下方留言撻伐，「女生本來就也有喉結」、「鬧笑話的是你好嗎，知道點常識不難」、「這種歧視言論你怎麼說得出來，你才是撒旦吧」、「太不尊重台灣選手了吧，林郁婷身份證就2開頭代表女生，人家一出生就被認定是生理女，到底在質疑什麼」、「有夠欠電！你才丟臉丟到家」。

對於以喉結來抹黑林郁婷的說法，醫師杜承哲就曾在其臉書指出「男女都有喉結，比例不同而已」。他同時在臉書中表示「睪固酮濃度不應該是鑑別性別的唯一指標，但在IBA否認他們使用睪固酮檢驗選手之後，這就表示：林郁婷在『每一次睪固酮檢驗』都是合格的喔！IBA真的不要再躲，說清楚你們到底驗了什麼吧！」。

隨著輿論延燒，不少人被林珊如封鎖留言，但後來疑似招架不住砲火，林珊如一度關閉自己的臉書帳號，但稍早她又重新開啟臉書，但稱「林郁婷的喉結會說話」的貼文已下架。不過林珊如今天還是持續轉發質疑林郁婷的文章和哏圖，甚至酸台灣人「一邊挺林郁婷，一邊笑中國女選手長得像男的（指因血睾酮檢測超標遭世界田徑總會除名的中國田徑選手廖孟雪和童曾歡）」。

事實上，這不是林珊如第一次因歧視言論惹出爭議。2017年，林珊如代表澳洲單一民族黨參選選昆士蘭伯達姆巴（Bundamba）的議員，但因為其臉書屢次出現恐同言論，甚至稱「同性戀是需要接受治療的病人」，遭單一民族黨開除黨籍並撤銷提名。

林珊如還指控蔡英文任內核准台灣成立「撒旦教」，稱性別平權和同婚都是撒旦教的政策，奧委會支持撒旦教，所以才會支持變性選手。（圖翻攝自Threads）

杜承哲醫師秀出多張女性有喉結的照片為證。（擷自杜承哲臉書）

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