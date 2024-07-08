曾號稱亞洲最大！杭州東站月台嚴重下陷 高鐵下車如「跳階梯」

杭州東站月台出現明顯下陷，幅度約達40公分，民眾上下車不便，有如「跳階梯」。（翻攝微博「西南鷹狼」影片）

2024/07/08 19:43

〔中央社〕曾被中國稱為亞洲最大高鐵站之一的杭州東站，啟用11年後月台兩端出現明顯下陷，幅度約達40公分，造成民眾上下車不便，更被形容下高鐵有如「跳水」。中國鐵路單位雖已發現這一問題，也曾公開招標試圖整治，但似乎未見改善。

極目新聞報導，有中國網路部落客3日發表短片及文章，直指高鐵杭州東站的月台頭尾兩端，與列車車門存在極明顯的高低落差，根據其他中國網友觀察及估計，最大的落差已達約40公分。但在月台中央，與列車車門大致仍保持同一平面。

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也就是說，杭州東站月台從車頭到車尾之間，形成了中間高、兩側低的弧形狀態，而非平整狀態。

在這種情況下，根據影像顯示，在杭州東站上下車的乘客，越靠近頭尾車廂，上下車時越顯得困難。特別是老年乘客、攜帶大件行李及攜帶嬰兒車的旅客，上下車時更是戰戰兢兢，經常需要其他旅客或站務員、隨車人員的協助才能上下車。網友更形容，這樣下高鐵有如「跳水」。

根據報導，自2023年5月起，就有中國部落客陸續以發文、配圖及短片形式，直指杭州東站月台頭尾兩端明顯下陷。還有短片顯示，杭州東站月台已因此出現裂縫，裂縫處的表面有如斜坡。

報導指出，另有中國網友發現，鐵路上海局集團有限公司今年1月曾針對「杭州東站站台（月台）及立柱沉降觀測項目」公開招標。在此之前，該公司早在2018年3月，就針對「杭州東站站台及廣場地坪下沉整治工程」招標；也曾在2021年11月針對「杭州東站東北角沉降整治工程」招標。但月台下陷目前似無明顯改善。

報導引述公開資料指出，杭州東站是中國長三角地區繼上海虹橋站、南京南站後的又一座特大交通樞紐，且是亞洲最大的鐵路客運交通樞紐站之一，始建於1992年，2009年擴建，2013年7月1日正式啟用通車，擁有15座月台30條軌道，候車室面積6萬3773平方公尺（約1.93萬坪），最大容量為1.5萬人。

報導指出，針對網友指出的月台下陷現象，高鐵杭州東站工作人員回應，月台沉降的現象確實存在，具體情況將向上級匯報後再作回應。而該站另一名工作人員指出，已通知專業部門前往現場查看。

針對杭州東站月台出現下陷現象，有中國民眾認為，這10多年來中國「大幹快上」地搶建高鐵，雖奪下世界第一，但工程品質是否因為趕工而被忽略，值得追查；有人則說，如果是高架軌道段有這種現象，安全性更是堪憂；還有網友認為，這種現象散見於中國許多公共工程及新建住宅，屬共同現象。

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