美國擬撲殺50萬隻貓頭鷹 只為拯救另1種貓頭鷹

美國聯邦政府宣布計劃獵殺50萬隻入侵的橫斑林鴞（右），聲稱牠正侵占瀕危的北方斑點鴞（左）棲息地。（美聯社）

2024/07/08 18:15

［編譯陳成良／綜合報導］據科學媒體《IFLScience》報導，美國魚類及野生動物管理局 （US Fish and Wildlife Service） 日前拋出一項爭議性計畫：在未來30年內，消滅近50萬隻入侵的橫斑林鴞 （barred owl），目的竟是為了拯救瀕臨滅絕的北方斑點鴞 （Northern spotted owl）。這個計畫在美國社會引發軒然大波，不僅引發道德爭議，也讓不少人質疑其可行性。

據報導，這個計畫的源頭在於北美西部的生態危機。橫斑林鴞原產於北美東部，但由於20世紀初人類活動改變了大平原和北部寒帶森林的生態環境，牠們開始向西遷徙，並入侵了北方斑點鴞的棲息地。橫斑林鴞體型更大、更具侵略性，而且繁殖速度更快，牠們的入侵，讓北方斑點鴞的數量在1995年至2017年間銳減65%至85%。

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美國魚類及野生動物管理局認為，如果沒有積極管理橫斑林鴞，北方斑點鴞很可能在大部分或全部棲息地滅絕。因此，他們認為撲殺橫斑林鴞是保護北方斑點鴞的最佳方式。

管理局的奧勒岡州主管凱西娜·李 （Kessina Lee） 表示：「橫斑林鴞的管理，不是一種貓頭鷹對抗另一種貓頭鷹。我們有法律責任盡一切努力防止聯邦列為瀕危物種的北方斑點鴞滅絕，並支持牠們的復甦，同時也因應對加州斑點鴞 （California spotted owl） 的重大威脅。」

然而，這個計畫引發了許多批評。致力於動物福利的非營利組織「動物福利行動」 （Animal Wellness Action）主席帕塞爾 （Wayne Pacelle） 指出，這項計畫不僅代價高昂，估計為2.35億美元 （約合新台幣76.2億元），而且無法有效保護北方斑點鴞的棲息地，注定會失敗。

帕塞爾批評道：「魚類及野生動物管理局正在從保護者轉變為美國野生動物的迫害者。他們沒有保護1英畝森林棲息地，而且不可能阻止倖存的貓頭鷹重新殖民巢穴。」

他認為，每一個理智的人都很想拯救斑點貓頭鷹免於滅絕，但殺死50萬隻長相相似的森林貓頭鷹，違反了我們對北美任何一種原生貓頭鷹物種的適當待遇的規範。

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