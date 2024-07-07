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澳洲情報上雲端！亞馬遜操刀「超機密」堡壘

澳洲情報機密大搬家，20億澳元打造雲端堡壘，與亞馬遜聯手強化國防安全。（路透資料照）

澳洲情報機密大搬家，20億澳元打造雲端堡壘，與亞馬遜聯手強化國防安全。（路透資料照）

2024/07/07 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應日益複雜的網路安全威脅，澳洲政府正積極提升國防和情報領域的科技實力。近期，澳洲政府宣布了一項具有里程碑意義的協議，將與全球雲端巨頭亞馬遜網路服務公司（AWS）合作，將澳洲最高機密的情報資料移至雲端。

據《路透》報導及澳洲國防部發布的新聞稿，這項協議價值20億澳元（約合新台幣440億元），將在未來10年內徹底改變澳洲情報機構的運作方式。澳洲政府將與AWS共同建立一個最高機密（TS）雲端平台，為澳洲國防和情報機構提供安全可靠的資訊儲存和分析服務。這項計畫不僅能增強澳洲的網路安全能力，更將創造高達2000個澳洲本地就業機會，為澳洲經濟注入活力。

這個全新的TS雲端平台將成為澳洲最敏感資訊的儲存中心，並專為澳洲國防和情報機構量身打造。透過這個平台，澳洲將能夠更安全、快速地共享和分析機密資料，並利用包括人工智慧（AI）和機器學習等先進技術，提升情報分析效率。

澳洲訊號局局長諾布爾（Rachel Noble）表示，在資料移轉過程中，這個國家安全機構將建立澳洲境內的最高機密資料中心，並進一步利用AI來分析資料。諾布爾強調，AI 技術將成為情報界的重要變革力量，但澳洲將謹慎地將 AI 工具引入，確保其使用方式符合道德規範，並能有效管理資料安全。

除了提升情報分析效率，這個新的雲端平台也將增強澳洲國防通訊網路的彈性，提升澳洲國防軍的作戰能力。澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）指出，這個平台將確保澳洲在未來擁有與美國國防軍相同的運算操作環境，進一步促進澳洲與美國等重要國際夥伴的互操作性，為澳洲國防安全奠定堅實基礎。

馬勒斯強調，在現代戰爭中，情報收集和分析對於戰場的指揮和決策至關重要。而隨著戰爭形式的演變，越來越多的戰略行動需要在最高機密級別進行，這項協議將確保澳洲的軍事情報系統能夠以更安全、更高效的方式運作，為澳洲的國防安全提供更有力的保障。

澳洲總理·艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，這項投資展現了澳洲政府對國家安全的重視，並強調了澳洲情報機構在保護澳洲人民安全方面扮演的重要角色。這項協議不僅是澳洲國防和情報部門邁出的重要一步，也展現了澳洲政府對網路安全的高度重視，以及對未來科技發展的信心。透過與AWS的合作，澳洲將能夠更有效地應付網路安全威脅，並為未來國防安全建立更堅固的防線。

AWS作為全球最廣泛採用的雲端運算服務，在澳洲擁有豐富的經驗，並在提供機密雲端服務方面擁有世界一流的安全、可靠性和彈性。AWS對於與澳洲政府的合作充滿信心，並表示將持續為澳洲提供最具創新性、效率和效益的雲端服務，以幫助澳洲提升其國家國防能力，保護其公民安全。

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