不是只有人類會這樣做！ 研究發現螞蟻也會幫受傷同伴截肢保命

最新研究指出，有些螞蟻也會對受傷的同伴進行截肢，以提高牠們的生存機會。（路透）

2024/07/03 12:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕當遇到重大創傷時引發組織嚴重感染或疾病時，外科醫生會選擇幫患者截肢保命，但人類不是唯一一個會執行此項手段的物種，最新研究指出，有些螞蟻也會對受傷的同伴進行截肢，以提高牠們的生存機會。

據《路透》報導，《自然》期刊2日刊登一篇最新研究，棲息於美國東南部地區的佛羅里達木蟻（Camponotus floridanus），會對受傷的同伴進行截肢保命，作者之一的德國維爾茨堡大學昆蟲學家弗蘭克（Erik Frank）表示：「在這項研究中，我們首次描述了非人類動物如何透過截肢來挽救自己的生命。」

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去年同一個研究團隊在國際期刊《自然》發表研究，發現馬塔貝勒蟻蟻（Megaponera analis）會使用口腔腺體的分泌物清潔傷口，也可能吸出受感染和骯髒的血淋巴（Hemolymph）。

血淋巴是一種藍綠色的液體，通常在無脊椎動物（節肢動物）體內循環，並與其細胞保持直接接觸，類似脊椎動物血液的液體。

其他螞蟻物種也有傷口護理的記錄，它們對受傷的同伴使用具有抗生素作用的腺體分泌物，不過佛羅里達木蟻缺乏該腺體，而是用口器清潔傷口或咬掉受損肢體（即截肢）來治療同伴，弗蘭克：「他們是如何決定截肢還是花更多時間照顧傷口，還不得而知，但我們確實知道有不同的治療方法。」

根據記錄，股骨受傷後截肢的螞蟻存活率約為90～95%，而未經處理受傷的存活率約為40%；對於僅進行清潔的脛骨損傷，其存活率約為75%，而未經處理損傷的存活率約為 15%。

螞蟻有6條腿，失去1條腿後仍能發揮全部功能，至於為什麼螞蟻會截肢救夥伴，弗蘭克認為：「照顧受傷者有一個非常簡單的原因，就是可以節省資源；如果我可以用相對較少的努力使一隻工蟻康復，讓牠將再次成為群體中積極生產的成員，那麼這樣做的價值很高，但如果若發現受傷太重，其他螞蟻也不會關心，而是會留下牠等死。」

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