離譜家庭！夫妻狂嗑霸王餐 「留小孩抵押」假領錢真落跑

英國威爾斯夫婦多次吃霸王餐，還假意將小孩「抵押」在店內，如今雙雙被判刑。（美聯社）

2024/06/01 17:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯夫婦伯納德與安（Bernard and Ann McDonagh）涉嫌多次吃飯不付帳，還將小孩「抵押」在店內，營造會回去付錢的假象，再教唆小孩趁機逃走，如今雙雙被判刑。

據《美聯社》報導，檢方說，伯納德與安夫妻檔去年秋天開始犯案，在4間餐廳與1間中餐外帶店總計買了1170英鎊（約新台幣4.8萬元）餐點，刷卡沒過時假裝去ATM領錢，將6個小孩裡的至少1人留在店裡讓商家放心。

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然而，這對夫婦從未回去付款，而是叫小孩找機會逃到外面迅速載走。受害店家不甘蒙受損失，在社交媒體上發布相關照片，警方循線逮捕這對霸王餐夫妻檔。

據了解，伯納德與安前科累累，在歷來的犯罪中一共使用了40多個化名，妻子落網後為了趕快被釋放，還謊稱自己懷孕9個多月，警察看到她的體型沒有起疑就放人，但其實當時她根本沒有待產。

夫妻倆委任律師說，39歲的安由於家人過世感到相當悲痛，之所以吃霸王餐是想要心裡好過一點；41歲的丈夫伯納德則對自己的行為相當羞愧，帶著現金出庭希望能還給店家。

不過，威爾斯斯萬西刑事法院法官托馬斯（Paul Thomas）痛斥，這對夫婦狂嗑霸王餐是純粹的貪婪，而不是實在沒辦法了要養活小孩，判處伯納德8個月有期徒刑，至於太太還另外涉及4項商店行竊罪嫌，判處入獄12個月。

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