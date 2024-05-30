「一日來回」攻頂聖母峰 尼泊爾54歲女子破金氏世界紀錄

尼泊爾54歲的女性登山嚮導兼直升機救援人員拉瑪（Phunjo Lama），日前以24小時又26分鐘，完成攻頂來回聖母峰的挑戰，同時刷新全球女子最快攀登聖母峰的金氏世界紀錄。（法新社）

2024/05/30 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾一名54歲的女性登山嚮導兼直升機救援人員拉瑪（Phunjo Lama），23日出發攻頂喜馬拉雅山聖母峰，她憑藉著驚人意志，只花24小時又26分鐘，就順利完成攻頂來回的挑戰，同時刷新全球女子最快攀登聖母峰的金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，登山經驗豐富的拉瑪，人生中大都住在4500至5000公尺高的地方，因此對高海拔環境並不陌生，她在本月23日第2次挑戰聖母峰。報導指出，她於23日在下午3點52分從基地營出發，用了14小時又31分鐘，在24日上午6點23分登上頂峰；接著她不做任何休息，花了9小時18分鐘下山，並在24日下午4點18分順利返回基地營。

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根據金氏世界紀錄指出，拉瑪2018年首次攻頂聖母峰時，就曾以39小時又6分締造全球女子最快攀登的世界紀錄，不過她的這項紀錄在2021年，被來自香港的登山客曾燕紅，以25小時50分鐘打破。擔任聖母峰基地營主管的高塔姆（Khim Lal Gautam ）表示，拉瑪這次不眠不休來回登頂，總計花了24小時又26分鐘，再度刷新這項紀錄。

至於目前全球男子最快攀登聖母峰的世界紀錄，則由尼泊爾雪巴人拉帕格魯（Lhakpa Gelu）在2003年締造，他當時總計花了10小時56分。

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