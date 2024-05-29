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半年第7個！ 中國神秘太空飛機又釋放不明物體 美軍方追蹤中

中國長征二號F火箭2022年發射活動。（法新社檔案照）

中國長征二號F火箭2022年發射活動。（法新社檔案照）

2024/05/29 23:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國去年底發射的太空飛機（中國稱為「空天飛機」），24日再度在太空中向軌道釋放不明物體，美國太空軍表示，正追蹤這個神秘物體。

根據科技新聞網站Gizmodo和太空新聞網站SpaceNews報導，美國「哈佛史密森尼天體物理中心」天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）26日在社群網站發文，披露中國這架太空飛機顯然已在美東時間24日下午約3點釋放這個神秘物體。他寫道，「這個物體有可能是子衛星部署，或者是在結束任務、脫離軌道之前彈射出的一塊硬體（這架太空飛機第一次任務期間也做了類似的事情）」。

美國太空軍太空領域感知小組將這次釋放的第7個物體編號為59884，麥道威認為，這可能意味著這架太空飛機在軌道164天後，即將返回，「令人感到有意思的是，看看這架（太空）飛機的姿態操作或者是否即將著陸」。

這架太空飛機是中國國營「中國運載火箭技術研究院」開發的可重複使用試驗太空飛行器，民間賦予「神龍號」之稱，中國官方關於太空飛機研發計畫的公開訊息甚少，為其蒙上神秘面紗。

「神龍號」2020年進行第一次任務，在軌道停留兩天後返回，2022年8月第二次任務停留了276天，該次任務期間也釋放數個神秘物體，目的不明。

這次第三次任務是去年12月14日發射升空，幾天後就釋放6個不明物體進入地球軌道，其中有些物體顯然在發送多種訊號。

美國太空軍1月初監測到這架太空飛機從剛發射時的近地點、遠地點各為333、348公里和傾角50度的軌道，經過幾次變軌操作，升高到602x609公里、傾角仍為50度。

太空飛機結合航空和太空飛行兩個不同領域技術，在太空中可如太空船在軌道運作，返回時能像一般飛機在地球大氣層飛行、著陸。美國太空軍也有類似的試驗載具、波音公司開發的X-37B。如果這項技術經證明成功，可能會是寶貴的可重複使用航空太空運輸載具。

天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）發文披露中國太空飛機釋放神秘物體：

https://x.com/planet4589/status/1794578725755052168

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