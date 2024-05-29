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中國環台軍演 美軍印太司令：似為侵台預演、美軍必將獲勝

美國印太司令部司令帕帕羅（左）29日在東京會晤日本首相岸田文雄（右）。（美聯社）

美國印太司令部司令帕帕羅（左）29日在東京會晤日本首相岸田文雄（右）。（美聯社）

2024/05/29 19:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國在賴清德總統就職後舉行環台軍演，美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）29日告訴《日經亞洲》，中國在台灣周邊的軍事演習「看起來像是入侵的預演」，因此美國、日本及其夥伴必須團結一致，加強嚇阻中國。

帕帕羅在本月3日就任印太司令部司令，負責監督美軍部隊在印太地區的日常行動。帕帕羅說，印太司令部在23日至24日對中國的演習進行監控和分析，「我們看了。我們注意到了。我們從中汲取教訓」，「他們幫助我們為未來做好準備。」

這次「聯合利劍—2024A」軍演是中國對台施壓行動的一部分，在被問到中國入侵台灣的可能性時，帕帕羅強調，「重點在於（中國）自己的評估」，強調北京持續「以驚人的速度擴張軍力」。

帕帕羅強調，「美國政府要求我根據《台灣關係法》，在今天、明天、下個月和明年做好準備」；一旦爆發衝突，他相信美國及其盟國和夥伴必將獲勝。

美國正與盟國和夥伴推動「整合性威懾」（integrated deterrence）。帕帕羅推崇美日同盟是「地球上最重要的聯盟」，兩國聯合作戰能力卓越，並強調美軍與日本自衛隊「實現完全整合的緊迫性」，未來幾年的工作將是升級指揮和管制關係。

日本將於2025年3月底前在自衛隊成立聯合作戰司令部，做為與美軍合作的協調機構，旨在加快兩個盟國之間的決策，並促進聯合行動。

至於中國海警船一再騷擾菲律賓船隻，導致南海緊張情勢升高，帕帕羅說，美軍正在監控情勢發展，「我們隨時準備援助我們的條約盟友菲律賓」；而且，荷蘭、義大利和德國等歐洲盟國也將透過派遣軍艦等方式，加強在南海的嚇阻力。

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