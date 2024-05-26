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狗狗無辜眼神是演戲？新研究顛覆舊論

新研究發現，「小狗眼神」是犬科動物的共同特徵。（美聯社資料照）

新研究發現，「小狗眼神」是犬科動物的共同特徵。（美聯社資料照）

2024/05/26 21:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕當你的狗狗用那雙大而哀傷的眼睛看著你，試圖討點零食時，很容易讓人以為這種表情是專門為打動人類而演化的。但最新研究顯示，這種可愛的「小狗眼神」並非家犬獨有。

據《生活科學》（LiveScience）報導，美國伊利諾州中西部大學（Midwestern University）解剖學家，希瑟·史密斯（Heather Smith），領導的研究團隊4月10在《解剖學記錄》期刊發表了一項驚人的發現：非洲野犬（Lycaon pictus）與家犬一樣，擁有發達的「小狗眼神」肌肉。這推翻了2019年的一項假說，該假說認為家犬的這種表情是為了適應與人類共同生活而進化出的。

史密斯和她的團隊透過對一具來自動物園的非洲野犬屍體進行詳細解剖，發現這些野犬也具備與家犬相同的眼部肌肉，這使得牠們能夠做出哀傷的眼神。這些肌肉的存在並非家犬獨有，而是犬科動物的一種共同特徵。

這些發現表明，非洲野犬這些肌肉可能是為了在稀樹草原上協調狩獵和溝通而演化出的。野犬、家犬和狼都是高度社會化的犬科動物，但狼在狩獵時更依賴於聲音和氣味訊號，而非視覺訊號。

未來，研究團隊計劃進一步研究其他野生犬科動物，如狐狸、亞洲狼和豺（dhole）的面部解剖，以了解其「小狗眼神」肌肉的發展程度，更深入了解這些動物的溝通和狩獵方式。這些研究將幫助我們更理解犬科動物的進化和社會行為。

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