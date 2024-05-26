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恐怖！中國村民想上訪申冤 和母親一起被關進精神病房

中國湖北男子李和永（見圖）打算帶村民上訪申冤，孰料出發前被抓到精神病房控制行動，連77歲母親也被關進來。（圖擷自微博）

中國湖北男子李和永（見圖）打算帶村民上訪申冤，孰料出發前被抓到精神病房控制行動，連77歲母親也被關進來。（圖擷自微博）

2024/05/26 13:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！中國湖北省恩施市屯堡鄉楊家山村45歲居民李和永，原定4月20日和另6名村民上訪申冤，孰料李男出發前被抓到精神病房控制行動，連77歲的老母也一起被關到醫院裡，這起消息直到5月22日才散播開來，讓中國民眾感到毛骨悚然。

據《澎湃新聞》報導，李和永為小學肄業學歷，年輕時在外打工遭遇勞資糾紛，開始自學相關法律，因此村內民眾在遭遇官司敗訴後，由他負責指導寫申訴文件、找相關部門溝通。

李和永與6名求助村民在4月19日碰面，討論購買火車票隔天外出上訪的事情，孰料遭到楊家山村委會、屯堡鄉派出所、恩施華龍總醫院等人員強行帶到精神科病房。

4月20日凌晨，李和永母親付必香待在自家院子裡，竟然被村委會和警方強行帶走，送到華龍總醫院後診斷為精神分裂症，由精神科女病人區收治。李和永胞姐李和雲，在母親被抓走時人在屋內，驚險地從後門逃走，這才讓事情有了曝光的可能。

對於這起爭議，華龍總醫院精神科負責人馬和平指出，恩施市中心醫院去年曾診斷出李和永患有「雙相情感障礙」，李男近來更有威脅要打村幹部的行為，因此將其強制就醫，診斷出罹患「偏執性精神分裂症」後持續收治。

依據是當地提供的恩施市中心醫院2023年5月8日對李和永作出的雙相情感障礙診斷證明書，以及當地反映李和永威脅要打村幹部。此外，5月6日的通話錄音顯示，華龍總醫院精神科專家林軍向李和永家屬介紹，李和永被該院診斷為偏執性精神分裂症收治。

不過，媒體以家屬名義前往探視李和永時，他透露自己完全沒印象做過任何精神障礙檢測，病歷中所記載的東西根本就沒有人和他說過。對此，恩施市政府表示已成立專案調查小組，後續若有進展會對外公布。

中國網友看到這則消息後莫不瞠目結舌，直呼「很難想像現在還有這種事」、「真好奇有多少上訪成功的」、「古代攔路申冤搞不好還有機會遇到好官」，部分網友則透露，其實國內各地很多都是這樣的，只是沒有爆出來而已。

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