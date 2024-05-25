「願榮光歸香港」被發行商從音樂串流平台下架

香港法庭此前就歌曲「願榮光歸香港」頒下臨時禁制令，歌曲創作團隊24日表示，早前接獲音樂發行商通知，將從各大音樂串流平台下架歌曲。Apple Music及Spotify等平台已將歌曲下架。（美聯社資料照）

2024/05/25 12:59

〔中央社〕香港法庭此前就歌曲「願榮光歸香港」頒下臨時禁制令，歌曲創作團隊24日表示，早前接獲音樂發行商通知，將從各大音樂串流平台下架歌曲。Apple Music及Spotify等平台已將歌曲下架。

「願榮光歸香港」歌曲創作團隊DGX Music24日在臉書表示，早前接獲英國蘇格蘭音樂發行商Emubands的通知，由於收到香港法庭的臨時禁制令通知，Emubands將在各大平台下架「願榮光」一曲。

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DGX Music表示，隨即嘗試在各平台搜尋，並確認歌曲已在各平台上消失。DGX Music已向Emubands表達反對意見，指法庭頒下的臨時禁制令在香港以外並無效力，而且歌曲本身沒有違反禁令，期望可以盡快將歌曲重新上架。

DGX Music表示，根據Emubands的最新回應，會將歌曲重新上架的可能性非常低。

DGX Music其後又於臉書發文解釋音樂發行商在事件中的角色，指創作者跟音樂發行商簽約後，作品由音樂發行商以中間人的角色，發行至各大平台。各大串流平台為方便管理，會跟一些音樂發行商簽訂合約，而不會直接跟創作者簽約或聯絡。音樂發行商通常已與Apple、KKBOX、Spotify等各大串流平台簽約。

據香港明報報導，24日晚在音樂串流平台Apple Music及Spotify搜尋「願榮光」，發現除了一個純音樂及外語版本，其餘版本均已下架。在另一音樂平台KKBOX，截至24日晚仍能搜尋到「願榮光」，但未能播放。

據香港01報導，24日在各大音樂平台搜尋「願榮光」，發現Apple Music已搜尋不到相關歌曲，而Spotify則仍可以找到相關歌曲，但試聽時則指無法播放。至於KKBOX仍可以播放歌曲。

香港法庭8日就「願榮光歸香港」頒下臨時禁制令，禁止任何人以分裂國家、侮辱國歌及煽動等4項意圖傳播該歌曲，但歌曲本身不受禁止。

明報16日報導，YouTube表示，將遵守香港禁制令，禁止在香港瀏覽禁制令涵蓋的32條有關「願榮光歸香港」的影片，即時生效。

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