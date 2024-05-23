降低依賴中國！澳洲投入逾百億研發電池製造

澳洲一處鋰礦採礦場。（彭博）

2024/05/23 22:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲政府23日發表「國家電池產業戰略」，要以約5億5000萬澳幣（約117億台幣），鼓勵在澳洲研發、生產電池，以降低對中國的依賴，讓澳洲轉型為可再生能源強國。

《澳洲廣播公司（ABC）》報導，這是澳洲政府「未來在澳洲製造（Future Made in Australia）」政策的一部分，該政策旨在掌握全球向零碳排轉型的經濟機會，同時也確保中國不控制供應鏈。

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這份戰略的重點是7年5億3200萬澳幣（約113億台幣）投入「電池突破倡議」，鼓勵研發、生產電池，培養澳洲電池製造實力。不過戰略中未說明這筆資金是以什麼形式提供。

另外根據太陽能產業媒體《PV Magazine》澳洲版報導，用於電網的大型儲能設備製造、加工礦物用於生產電池活性材料、促進用於運輸產業的電池研發等，都是這份戰略的重點，政府也將投入2030萬澳幣（約4.3億台幣）於「打造未來電池實力」計畫。

澳洲工業暨科學部長休斯奇（Ed Husic）說，「我們供應全球一半的鋰，但是製造的經加工電池元件卻在全球占不到1%」，澳洲應該可在全球電池製造生產上扮演更大角色，「澳洲要跨越『採礦後運出去』（ dig and ship）經濟，成為可再生能源強國」。

儘管這份戰略中並未直接提到中國，但是指出「一國」主宰著全球電池的加工和製造，從小型的車用電池到大型的工業用電池，「供應鏈高度集中，超過75%的供應量來自一個國家」；隨著市場演進，「確保澳洲打造其所需的主權實力，並且有效強化澳洲經濟韌性或安全，至為重要」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中說，「我們想要在這裡製造更多東西，2030年前全球對電池的需求預計將增加4倍，澳洲必須是這領域的一角」。

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