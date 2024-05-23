日本三菱電機創「魔術方塊」快解金氏紀錄！0.305秒破解畫面曝光
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱電機21日創下「史上最快解魔術方塊」金氏世界紀錄，團隊打造的機器人僅花費0.305秒就完成，破紀錄當下的影片在社群網站瘋傳，不少人直呼「恭喜」。
三菱電機今天也在推特發布影片，分享團隊研發結合高速、高精度FA設備和控制技術的機器人「TOKUFASTbot（トクファストボット）」以0.305秒就破解3x3x3規格的魔術方塊，勝過先前0.38秒的紀錄，團隊為了方便大眾了解0.3秒有多快，表示差不多等於人們在生活中，說出「啊」的瞬間。
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「TOKUFASTbot」採用三菱電機自製的小型、高輸出且訊號響應能力強的伺服電機（使用伺服機構的馬達）作為旋轉機構，達成旋轉90度僅需0.009秒，再搭配運用了公司獨有AI技術的顏色識別演算法，從而達成了世界最快的紀錄。此外，「TOKUFASTbot」也利用三菱電機的伺服馬達、程序控制器、工業用電腦、觸控面板顯示設備、相機等產品和技術構成，實現設備間的高速訊號連接和控制。
相關影片消息在社群網站掀起熱烈討論，不少日本網友嗨翻直呼「太棒了！」、「這真的是日本腦力的結合」、「這速度完成魔術方塊，真的太神奇了」，也有人說，期待未來這項技術能夠運用在其他領域。在PTT論壇鄉民們也驚呼，「那個魔術方塊也是要很耐操耶」、「不是，我眼睛沒眨啊」、「測試的時候應該很刺激，出點差錯方塊就會爆炸四散」。
正式発表です????三菱電機のチームがギネス世界記録「パズルキューブを最速で解くロボット」を更新㊗タイムはなんと0.305秒！記録達成、本当におめでとうございます???????????? pic.twitter.com/1X56qxR7RI— ギネス世界記録 （@GWRJapan） May 23, 2024
三菱電機が、5月21日に兵庫県でギネス世界記録™「パズルキューブを最速で解くロボット」を達成????✨— 三菱電機｜Mitsubishi Electric （@ME_JP_official） May 23, 2024
圧巻の速度はなんと、0.305秒！
でも実際0.3秒ってどのくらいの速さ…？
そこで日常の「あっ」という瞬間と比較してみました✨
0.3秒の領域を体感してみてください⌛
#技術の無駄遣い #世界記録 pic.twitter.com/BvUKANoam0