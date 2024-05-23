日本三菱電機創「魔術方塊」快解金氏紀錄！0.305秒破解畫面曝光

日本三菱電機21日創「史上最快解魔術方塊」金氏世界紀錄。（翻攝自推特／ME_JP_official、GWRJapan）

2024/05/23 19:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱電機21日創下「史上最快解魔術方塊」金氏世界紀錄，團隊打造的機器人僅花費0.305秒就完成，破紀錄當下的影片在社群網站瘋傳，不少人直呼「恭喜」。

三菱電機今天也在推特發布影片，分享團隊研發結合高速、高精度FA設備和控制技術的機器人「TOKUFASTbot（トクファストボット）」以0.305秒就破解3x3x3規格的魔術方塊，勝過先前0.38秒的紀錄，團隊為了方便大眾了解0.3秒有多快，表示差不多等於人們在生活中，說出「啊」的瞬間。

請繼續往下閱讀...

「TOKUFASTbot」採用三菱電機自製的小型、高輸出且訊號響應能力強的伺服電機（使用伺服機構的馬達）作為旋轉機構，達成旋轉90度僅需0.009秒，再搭配運用了公司獨有AI技術的顏色識別演算法，從而達成了世界最快的紀錄。此外，「TOKUFASTbot」也利用三菱電機的伺服馬達、程序控制器、工業用電腦、觸控面板顯示設備、相機等產品和技術構成，實現設備間的高速訊號連接和控制。

相關影片消息在社群網站掀起熱烈討論，不少日本網友嗨翻直呼「太棒了！」、「這真的是日本腦力的結合」、「這速度完成魔術方塊，真的太神奇了」，也有人說，期待未來這項技術能夠運用在其他領域。在PTT論壇鄉民們也驚呼，「那個魔術方塊也是要很耐操耶」、「不是，我眼睛沒眨啊」、「測試的時候應該很刺激，出點差錯方塊就會爆炸四散」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法