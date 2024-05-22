美跨黨派13議員聯名信 籲允許烏軍用美援武器打擊俄境

烏克蘭軍隊向俄軍陣地發射砲彈。（路透）

2024/05/22 21:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院情報委員會主席與12名跨黨派眾議員，日前聯名致函國防部長奧斯汀，要求允許烏克蘭使用美國提供的武器，打擊俄國領土境內的目標，並強化烏國空軍和防空能力。

《烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）》22日報導，擔任北大西洋公約組織議會大會美國代表團長的眾院情報委員會主席特納（Michael Turner），和該委員會民主黨首席議員海姆斯（Jim Himes），以及北約議會大會前主席、眾議員康諾里（Gerry Connolly）等跨黨派眾議員，在信中表示，目前美國政府限制烏國使用美國提供的武器，打擊俄國境內目標，但是「為了讓烏克蘭能有更好的自衛能力，對抗俄羅斯，美國應該授權烏克蘭使用武器，使其軍隊能夠打擊在俄國境內的戰略目標，並且增加訓練烏國F-16戰鬥機飛行員，強化烏國防空系統」。

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根據委員會發出的新聞稿，這封公開信獲得另外10名兩黨眾議員連署。議員說，由於美國政府目前的政策，烏克蘭一直無法自衛，因此，拜登政府允許烏軍領導人有能力進行其所需的全方位行動，來回應俄國對烏國主權領土的無端攻擊，至為重要。

議員還強調，美國有必要增加訓練烏國F-16戰機飛行員人數，目前在美受訓的12名烏國飛官將在年底結訓，但12名並不夠，應該增加、而且優先訓練烏國飛行員。另外，議員表示，烏國近日請求追加援助7套「愛國者」防空系統，呼籲奧斯汀在烏國展現意願、也正在持續保衛其領土，抵抗俄國侵略之際，加速提供資源。

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