俄羅斯極音速武器洩密案 77歲物理學家被判14年有期徒刑

俄國21日宣布77歲的物理學家馬斯洛夫叛國罪成立，處以14年有期徒刑。（路透）

2024/05/22 13:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯3位頂尖極音速飛彈技術專家先前因涉叛國罪被俄國逮捕，包含西伯利亞克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所（ITAM）所長希普魯克（Alexander Shiplyuk）及2位同事馬斯洛夫（Anatoly Maslov）和茲維欽采夫（Valery Zvegintsev）。俄國21日宣布77歲的物理學家馬斯洛夫叛國罪成立，處14年有期徒刑，發至流放地監獄關押。

根據《路透》報導，馬斯洛夫21日在聖彼得堡法庭聽候審訊，庭上法官以秘密審判方式進行審理，最終宣判其叛國罪刑成立，馬斯洛夫則堅稱自己無罪。馬斯洛夫與另外兩人此前因涉嫌洩漏極音速飛彈技術機密而先後被捕，3人都稱自己無罪，俄國總統普廷曾多次表示，俄羅斯在這方面的武器技術處於全球領先狀態。

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《路透》指出，隸屬於叛國罪專門辯護協會（First Department）的律師斯米爾諾夫（Yevgeny Smirnov）表示， 所有科學家被指控的犯罪行為都是相似內容，「在參加國際會議或相關研討會時洩漏國家機密」，斯米爾諾夫直指馬斯洛夫並未犯下洩密行為，並稱他是俄羅斯政策下的受害者。

馬斯洛夫的律師丁茲（Dinze）向記者表示，馬斯洛夫患有嚴重心臟病，對於俄羅斯當局的宣判感到震驚，將會上訴，丁茲說，「馬斯洛夫是一名謙虛的人，一生為俄羅斯科學領域奉獻，拒絕過西方大學的邀請，始終留在俄羅斯」。

西伯利亞克里斯蒂安諾維奇理論與應用力學研究所去年曾發布公開信函，堅稱這3位科學家是無辜的，俄羅斯政府的作法為學術界造成寒蟬效應，學者無法順利完成研究工作。

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