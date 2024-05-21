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阿根廷總統失言拒道歉 西班牙宣布永久召回大使

阿根廷總統米雷伊（見圖）在西班牙首都的一場集會上，批評西班牙總理夫人貪腐。（歐新社）

阿根廷總統米雷伊（見圖）在西班牙首都的一場集會上，批評西班牙總理夫人貪腐。（歐新社）

2024/05/21 21:48

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）19日訪問西班牙時，竟當眾批評西班牙總理夫人「貪腐」，引發兩國外交齟齬。西班牙外交部長今（21）日宣布，由於米雷伊不願道歉，西班牙決定永久撤回駐任大使，往後阿根廷將不會有西班牙大使常駐。

英國廣播公司（BBC）報導，米雷伊週日在西班牙首都馬德里的一場極右翼集會上，當眾直指西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）的妻子葛梅茲（Begona Gomez）「貪腐」，雖然他當下沒有直接提及總理夫人的姓名，不過西班牙外交部事後仍召見阿根廷大使博世（Roberto Bosch）表達抗議，要求米雷伊公開道歉，但阿根廷方面至今仍未發表道歉聲明。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，此案在外交史上沒有前例，「國家元首前往別國首都侮辱別國機構、公然干涉別國內政，這沒有先例」。

阿爾巴雷斯表示，因阿根廷方面拒絕道歉，西班牙駐阿根廷大使將無限期留在馬德里，「阿根廷不再會有一名西班牙大使」。

西班牙總理夫人葛梅茲（右）。（法新社）

西班牙總理夫人葛梅茲（右）。（法新社）

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