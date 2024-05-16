築起生物科技防線！美眾院通過法案 阻中共竊取敏感數據

美眾院委員會通過法案，限制與中國生技公司往來。圖為中國生技巨頭「藥明康德」（WuXi AppTec）的商標。（路透）

2024/05/16 18:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國眾議院監督和問責委員會15日以40票贊成、1票反對的壓倒性票數通過《生物安全法案》（Biosecure Act），旨在築起生物科技防線，阻擋中共竊取美國敏感數據。該法案限制美國企業與中國領先的生物科技公司及其子公司的合作，以保護美國的敏感醫療保健數據和智慧財產權。

該法案禁止聯邦機構與五家中國生物科技公司及其客戶簽訂合約，包括華大基因、華大智造、Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。法案還建立了一個跨機構程序，以識別其他需要限制合作的公司。

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眾院共和黨議員溫斯特魯普（Brad Wenstrup）提出的法案得到眾院美中戰略競爭特別委員會的支持。該委員會主席、共和黨眾議員柯默（James Comer）表示，此法案是必要的步驟，以在中國企業深入美國經濟之前保護美國的敏感醫療資料。

溫斯特魯普強調，不應該用美國納稅人的錢來資助與中國共產黨和解放軍合作的中國生物科技公司，因為這些公司可能會收集美國人的基因組數據和智產權，並利用這些數據來推進他們的專制目標。

民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）指控，華大基因未經同意即使用全球數百萬人的DNA進行中國軍方的基因組項目。他還指控藥明康德竊取了美國公司的智慧財產權，並與中國軍方合作運營基因檢測中心。

參議院國土安全和政府事務委員會3月通過一項類似的法案，允許美國實體在相關聯邦機構發布指導意見後的60到180天內切斷與中國公司的聯繫。此次眾院的法案版本給予美國企業與機構一段緩衝，到2032年必須結束與中國相關企業的合作。

支持者表示，必須立法防止外國對手獲取美國人的健康和遺傳資訊，因為對方必要時可拿這些數據威脅美國，還說生技供應鏈被中國主導將十分危險。

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