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斯洛伐克總理菲科遭槍擊 送醫搶救「性命垂危」

斯洛伐克總理菲科中彈受傷，被直升機送往醫院急救。（法新社）

斯洛伐克總理菲科中彈受傷，被直升機送往醫院急救。（法新社）

2024/05/15 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克總理菲科（Robert Fico）今（15日）當街遭到槍擊，傷勢嚴重，斯洛伐克政府發布聲明指出，雖然菲科被直升機載送到醫院急救，但他「性命垂危」，能否化險為夷這數小時是關鍵。

《法新社》報導，槍擊事件發生後，斯洛伐克政府人員以菲科的臉書帳號PO文表示：「今日，在漢德洛瓦（Handlova）舉行了政府會議後，發生一起對斯洛伐克共和國總理菲科的暗殺企圖。他眼下性命垂危，由於需要緊急介入性治療，被直升機送到了半斯卡比斯特理察（Banska Bystrica），因為到布拉提斯拉瓦（Bratislava）的路途太過遙遠。」

英國廣播公司（BBC）引述當地媒體消息稱，菲科起初被直升機載送到附近的醫院，隨後又被送往半斯卡比斯特理察的另一家醫院。

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）表示，她對於槍擊事件「極度震驚」，除了譴責凶手暴行之外，也期盼菲科能早日康復。

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