斯洛伐克總理菲科遭槍擊 送醫搶救「性命垂危」

2024/05/15 23:23

〔即時新聞/綜合報導〕斯洛伐克總理菲科(Robert Fico)今(15日)當街遭到槍擊,傷勢嚴重,斯洛伐克政府發布聲明指出,雖然菲科被直升機載送到醫院急救,但他「性命垂危」,能否化險為夷這數小時是關鍵。

《法新社》報導,槍擊事件發生後,斯洛伐克政府人員以菲科的臉書帳號PO文表示:「今日,在漢德洛瓦(Handlova)舉行了政府會議後,發生一起對斯洛伐克共和國總理菲科的暗殺企圖。他眼下性命垂危,由於需要緊急介入性治療,被直升機送到了半斯卡比斯特理察(Banska Bystrica),因為到布拉提斯拉瓦(Bratislava)的路途太過遙遠。」

英國廣播公司(BBC)引述當地媒體消息稱,菲科起初被直升機載送到附近的醫院,隨後又被送往半斯卡比斯特理察的另一家醫院。

斯洛伐克總統查普托娃(Zuzana Caputova)表示,她對於槍擊事件「極度震驚」,除了譴責凶手暴行之外,也期盼菲科能早日康復。

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones.