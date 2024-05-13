為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴紐原住民血液藏「神秘力量」！滅絕人種基因助他們抵抗疾病

巴布亞紐幾內亞人血液揭示人類演化奧秘。（法新社資料照）

巴布亞紐幾內亞人血液揭示人類演化奧秘。（法新社資料照）

2024/05/13 09:35

［編譯陳成良／綜合報導］想像一下，你的祖先與一個早已滅絕的人種相遇，他們的基因交融，竟賦予你後代抵抗疾病的能力！這不是科幻小說，而是真實發生在巴布亞紐幾內亞的故事！

據《生活科學》（LiveScience）網站5月11日報導，科學家近日發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，分析了超過 120 位巴布亞紐幾內亞人的基因組，發現他們的血液中藏著獨特的秘密。這些在 5 萬年前就與世隔絕的人們，不僅攜帶著來自丹尼索瓦人（Denisovans，已滅絕的人類近親）的特殊基因，更演化出適應高地和低地環境的獨特突變。

丹尼索瓦人是生活在數萬年前的古代人種，是人類演化史上的神秘一族。 他們是生活在數萬年前的古代人種，與尼安德塔人（Neanderthals）同屬智人（Homo sapiens）的近親。科學家們最早於 2010 年在西伯利亞的丹尼索瓦洞穴中發現他們的化石，並從中提取了 DNA，證實了丹尼索瓦人是一個獨立的人種。

目前出土的丹尼索瓦人化石非常有限，科學家們透過基因分析，發現他們的蹤跡遍佈亞洲，甚至遠至太平洋島嶼。這表明丹尼索瓦人曾經廣泛分布，並與現代人類祖先有過基因交流。

回到巴布亞紐幾內亞，當地以多山地形和猖獗的傳染病聞名，超過4成的死亡案例都與傳染病有關。為了生存，當地居民發展出獨特的生物和文化策略研究發現，低地居民的血液中，一種名為 GBP2 的蛋白質，因繼承了丹尼索瓦人的基因變異而功能增強，幫助他們抵抗低海拔地區特有的病原體，例如造成瘧疾的寄生蟲。

另一方面，高山居民則演化出不同的突變，增加了紅血球數量，幫助他們適應高海拔地區的稀薄空氣，克服缺氧的挑戰。此前有研究顯示，西藏人之所以能夠在青藏高原長期生存，也正是因為體內有來自丹尼索瓦人的基因。

這項研究不僅揭示了巴布亞紐幾內亞人獨特的基因遺傳，也為我們理解人類演化和適應環境的過程，提供了新的線索。研究團隊接下來將深入探討這些基因突變如何影響血液細胞的功能，進一步解開巴布亞紐幾內亞人血液中的秘密。

丹尼索瓦人（丹尼索瓦人）的還原想像圖。（路透資料照）

丹尼索瓦人（丹尼索瓦人）的還原想像圖。（路透資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
次世代基因定序檢測 5月起納健保
2024/04/20 05:30

次世代基因定序檢測 5月起納健保
為滅絕人族基因定序 瑞典學者帕博獲醫學諾獎／催生全新「古基因組學」 探索現代人基因差異
2022/10/04 05:30

為滅絕人族基因定序 瑞典學者帕博獲醫學諾獎／催生全新「古基因組學」 探索現代人基因差異
2023諾貝爾生醫獎出爐！mRNA疫苗2關鍵推手共同獲獎
2023/10/02 18:03

2023諾貝爾生醫獎出爐！mRNA疫苗2關鍵推手共同獲獎
中國基因工具侵台》衛福部︰特管辦法納基因檢測 紀錄僅供醫療院所
2023/05/21 05:30

中國基因工具侵台》衛福部︰特管辦法納基因檢測 紀錄僅供醫療院所
遺傳學者首度得獎 鼓舞醫學基礎研究者
2022/10/04 05:30

遺傳學者首度得獎 鼓舞醫學基礎研究者
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播