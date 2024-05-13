巴紐原住民血液藏「神秘力量」！滅絕人種基因助他們抵抗疾病

巴布亞紐幾內亞人血液揭示人類演化奧秘。（法新社資料照）

2024/05/13 09:35

［編譯陳成良／綜合報導］想像一下，你的祖先與一個早已滅絕的人種相遇，他們的基因交融，竟賦予你後代抵抗疾病的能力！這不是科幻小說，而是真實發生在巴布亞紐幾內亞的故事！

據《生活科學》（LiveScience）網站5月11日報導，科學家近日發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，分析了超過 120 位巴布亞紐幾內亞人的基因組，發現他們的血液中藏著獨特的秘密。這些在 5 萬年前就與世隔絕的人們，不僅攜帶著來自丹尼索瓦人（Denisovans，已滅絕的人類近親）的特殊基因，更演化出適應高地和低地環境的獨特突變。

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丹尼索瓦人是生活在數萬年前的古代人種，是人類演化史上的神秘一族。 他們是生活在數萬年前的古代人種，與尼安德塔人（Neanderthals）同屬智人（Homo sapiens）的近親。科學家們最早於 2010 年在西伯利亞的丹尼索瓦洞穴中發現他們的化石，並從中提取了 DNA，證實了丹尼索瓦人是一個獨立的人種。

目前出土的丹尼索瓦人化石非常有限，科學家們透過基因分析，發現他們的蹤跡遍佈亞洲，甚至遠至太平洋島嶼。這表明丹尼索瓦人曾經廣泛分布，並與現代人類祖先有過基因交流。

回到巴布亞紐幾內亞，當地以多山地形和猖獗的傳染病聞名，超過4成的死亡案例都與傳染病有關。為了生存，當地居民發展出獨特的生物和文化策略研究發現，低地居民的血液中，一種名為 GBP2 的蛋白質，因繼承了丹尼索瓦人的基因變異而功能增強，幫助他們抵抗低海拔地區特有的病原體，例如造成瘧疾的寄生蟲。

另一方面，高山居民則演化出不同的突變，增加了紅血球數量，幫助他們適應高海拔地區的稀薄空氣，克服缺氧的挑戰。此前有研究顯示，西藏人之所以能夠在青藏高原長期生存，也正是因為體內有來自丹尼索瓦人的基因。

這項研究不僅揭示了巴布亞紐幾內亞人獨特的基因遺傳，也為我們理解人類演化和適應環境的過程，提供了新的線索。研究團隊接下來將深入探討這些基因突變如何影響血液細胞的功能，進一步解開巴布亞紐幾內亞人血液中的秘密。

丹尼索瓦人（丹尼索瓦人）的還原想像圖。（路透資料照）

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