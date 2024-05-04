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中國流亡富商郭文貴在美涉詐騙 首席助理王雁平認罪

郭文貴。（法新社檔案照）

郭文貴。（法新社檔案照）

2024/05/04 19:11

〔中央社〕中國富商郭文貴因涉貪外逃美國，卻又被控詐騙在美被捕。郭文貴的首席助理王雁平今天承認與他共謀實施一項龐大計畫，騙取數千名投資者超過10億美元。

路透社報導，現年45歲的王雁平在曼哈頓聯邦法院承認共謀實施電信詐欺和洗錢罪。就在王雁平將與郭文貴一起受審的3週前，她提出認罪協商請求。

王雁平自從2023年3月和郭文貴被捕以來一直被關押。根據王雁平的認罪協議，美國聯邦地區法院法官托瑞斯（Analisa Torres）將在9月10日對她宣判，到時候她將面臨最高10年的監禁。

美國聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中說：「王雁平給很多人帶來痛苦和損失，她現在要為她和其他人造成的傷害承擔責任。」

王雁平的律師沒有回應置評請求。

郭文貴又名郭浩雲或邁爾斯．郭（Miles Kwok），是中國共產黨的批評者，也是美國前總統川普昔日顧問巴農（Steve Bannon）的商業夥伴。

郭文貴自從2023年3月被捕以來，一直關押在布魯克林，並將於5月22日受審，罪名是他和同夥在一家媒體公司、加密貨幣和其他投機事業中欺騙投資者。

在今天的聽審會上，王雁平承認與郭文貴等人合謀，在2018年至2023年期間，透過郭文貴的GTV傳媒集團（GTV Media Group）、喜馬拉雅農場聯盟（Himalaya Farm Alliance）和加密貨幣平台喜馬拉雅交易所（Himalaya Exchange）等實體，以欺詐手段誘使受害人匯款。）

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