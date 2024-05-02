法國國寶級名畫《自由引導人民》還原「本色」 還有小彩蛋

法國名畫《自由引導人民》經過6個月修復還原「本色」，2日起在羅浮宮重新展出。（路透）

2024/05/02 22:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國國寶級名畫《自由引導人民（Liberty Leading the People）》，歷經6個月的清理，除去數十年來層層加上去的清漆和累積的灰塵，恢復原本明亮生動的色彩，以「本色」呈現在眾人面前。

法國羅浮宮2日起重新展出修復後的這幅名畫。羅浮宮繪畫部門負責人艾拉德（Sebastien Allard）說，「我們是重新發現（這幅畫）色彩的第一代人」。

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《自由引導人民》是19世紀法國浪漫主義畫家德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）1830年的作品，紀念當年法國7月革命，畫中主角是將自由意志擬人化的女子「瑪麗安娜（Marianne）」，手拿著藍白紅三色旗，帶領著一群人，越過在革命犧牲者倒下的身軀往前衝。

這幅畫1831年在巴黎首次展出就被法國政府買下，1874年起收藏於羅浮宮，至今只離開過法國一次：1999年出借到日本展出。

不過歷年來的修復師一次次加上清漆，前後總共上了8層，本意是試圖讓這幅畫色彩更亮麗，但多年下來，清漆泛黃、變暗，反而使原本的顏色被一層暗沉的黃色調覆蓋。艾拉德說，那些色彩、階調在這些漆層下看來都融在一起，連灰塵也卡在清漆裡。

這是這幅畫自1949年以來首次修復，動用兩名修復師、耗時6個月完成。恢復原本的色彩後，畫中背景巴黎聖母院上方天空重現明亮的藍天，底下革命者手裡的槍冒出的白色煙霧和空氣中的煙塵更顯清晰。此外還發現一些新細節，例如瑪麗安娜的衣服原本被認為是一致的黃色，但其實是淺灰色帶有一些金色調；畫中右邊拿著手槍的小男孩，其實是在她前方，而非在旁邊。

修復師特雷莫里耶（Benedicte Tremolieres）說，看到這幅畫顯露出其中的祕密，十分「迷人」。另一名修復師穆尼奧（Laurence Mugniot）也說，「德拉克洛瓦在整幅畫各處隱藏了些微的藍、白、紅色，來呼應那幅旗幟」，例如畫中一個人物「藍色眼眸中帶有一點紅色」。

《自由引導人民》可說是人氣僅次於《蒙娜麗莎（Mona Lisa）》的羅浮宮館藏畫作。策展人法布雷（Come Fabre）說，「德拉克洛瓦的構思精湛之處在於，成功地表現出革命運動中眾人集體行動的勢不可擋，人們在代表自由理念的女子帶領下，團結起來」。

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