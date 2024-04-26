升高晶片圍堵 美促荷日韓阻工程師流入中國

美國希望盟邦阻止工程師為中國先進半導體廠提供支援。（法新社資料照）

2024/04/26 21:14

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，由於對華為開發先進半導體的疑慮加劇，美國正力促歐亞盟邦升高對中國晶片相關技術與工具的出口管制。5名知情者透露，華府希望日本、南韓與荷蘭更積極的運用現有出口管制，包括禁止工程師為中國先進半導體廠的設備提供服務。

拜登政府2022年對中國實施全面出口管制，包括禁止美國公民與企業為中國某些先進晶片廠，提供直接或間接支援。然而沒有什麼管制措施，能夠阻止中國企業聘僱盟邦工程師。

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美國安慶國際律師事務所（Akin Gump Strauss Hauer & Feld）出口管制專家沃爾夫（Kevin Wolf）說，「為了對中國的管制更有成效，並為美國業者提供公平的競爭環境，美國盟邦必須禁止其公司，向中國提供支援先進製程生產的服務」。

報導說，華府也希望盟邦讓中國更難規避美國的管制，尤其是希望他們讓企業更難透過第三國，將在日本、南韓或荷蘭生產的產品與技術供應中國。

美國使用範圍廣泛的「外國直接產品規則」（FDPR）來鎖定華為，此規則使美國商務部得以阻止非美國企業，供應華為包含美國技術的產品，即使該產品在美國境外生產亦然，然而盟友沒有實施有類似效應的措施。

一名知情者說，美國並非要求盟邦依照FDPR建立新機制，只是希望他們運用現有管制措施處理該問題。相關盟邦的回應目前不得而知。

一些亞洲企業對於美國施壓盟友之際，繼續允許一些美企，比如高通供應華為晶片，感到沮喪。一名知情者說，一些盟邦官員也宣稱，讓工程師服務中國客戶是必要的，有助於他們監控在地活動。

歐盟負責貿易政策的杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）告訴金融時報，歐盟不願限制歐洲公民在中國工作，「這個關於人才的議題比較是個人自由的根本問題，這是必須非常謹慎應對的領域」。

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