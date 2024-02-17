中國侵台將擾亂全球秩序 美專家：造成無比重大的災難

美國專家表示，中國侵台將擾亂全球秩序並造成無比重大的災難。中國閱兵示意圖。（法新社）

2024/02/17 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國戰略學教授、歐亞大陸政治研究員、副國家安全顧問等專家共同撰文，強調沒有什麼地緣政治危機比中國吞併或入侵台灣更加嚴重，這將擾亂全球秩序並造成無比重大的災難。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）旗下刊物《外交》（Foreign Affairs），刊出海軍戰爭學院中國海事研究所教授艾瑞克森 （Andrew S. Erickson）、萊斯大學貝克公共政策研究所研究員柯林斯（Gabriel Collins）、2019至2021年美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）的專文。

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中國攻台威脅比任何時候更加真實

專家表示，名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）1950年針對中國共產黨可能攻台一事，強調這對美國來說將是一場「無比重大」的災難，時至今日這樣的威脅比任何時候更加真實。

專家指出，台灣目前已經是一個成熟的自由民主國家，若遭到極權中國的入侵，將阻礙整個地區的民主願景。另外，台灣憑藉著晶片生產國的地位，在經濟上對全球至關重要，一但爆發戰爭很容易導致全球經濟大蕭條。

更嚴重的是，美國印太地區的盟友如今已蓬勃發展，這些國家的安全依賴於美國的支持，若台海戰爭引燃將使得美國失去可信度，進而引發各國核武競爭。

專家表示，中國領導人習近平近年來展現出解決台灣問題的急切態度，他下令迅速強化兵力，要求中國軍隊在2027年之前提供統一台灣的全方位選擇。對於是否協助台灣已在華府和其他國家引發討論，試圖分析台灣在戰略和經濟上是否足夠重要讓各國伸出援手，但無論對亞洲民主和現實政治來說，台灣的命運都很重要。

台灣民主的重要性

麥克阿瑟1950年指出，台灣就像一艘不沉的航空母艦，可以防堵蘇聯的進攻戰略，若被中國解放軍侵占，恐怕會像二戰時期的日本一樣，將台灣當成軍事侵略的跳板。

除了軍事問題外，麥克阿瑟也認為應該為台灣人民提供一個機會，讓他們在不受共產主義支配下發展自己的政治未來，同時還強調台灣作為戰後亞洲食品淨出口國和帶領繁榮經濟的重要性。

如今來看，麥克阿瑟的說法仍然相當具有意義，台灣人確實抓住了機會，證明華人存在可行的民主方案，不是中國極權主義才能統治。1996年，台灣首次民選總統，2000年選出了首個反對黨總統，結束自1945年以來統治台灣的國民黨政治壟斷。

專家表示，經濟學人將台灣列為全球第8大最「完全民主」的政治體，領先亞洲所有國家，排名甚至比英國和美國更高；台灣同時也是全球經濟最公平的社會之一，收入分配差距相對較小。

聯合國開發計畫署資料顯示，台灣在性別平等方面排名世界第6，女性在立法院中佔有超過40％的席位，是亞洲各國的最高比例，更是遠遠領先美國國會的28％。此外，台灣選出女總統並且幾個大城市的市長都是女性，即將上任的副總統也是女性。台灣對原住民和少數群體權利的尊重也很突出，2019年成為亞洲首個同性婚姻合法化的社會。

和中國14億人口遭到極權統治相比，台灣民主的重要性不言而喻，許多中國人也看到台灣從戒嚴到民主的政治轉型，讓中國相當擔憂人民有樣學樣，諷刺這只不過是在盲目模仿西方的治理形式。然而，中國共產黨的源頭來自馬克思、列寧體系，同樣也是從歐洲引進的政治模式。

中國侵台將引發晶片危機

除了民主環境之外，台灣目前的半導體產能約佔全球一半，最先進晶片的比例可能達到90％。台灣半導體無疑推動了全球科技進步，影響到人工智慧熱潮以及蘋果、Google、微軟和NVIDIA等價值數兆美元的美國科技巨頭崛起，但中國一旦侵占台灣，無疑將摧毀半導體產業。

專家指出，先進半導體和石油、天然氣等能源不一樣，存在不可替代性。建造和啟動晶片生產設施以取代台灣，至少需要數年時間，在這段期間內將造成全球經濟損失不斷增加，阻礙醫學、材料科學等關鍵領域的發展。

台灣晶片供應中斷所造成的全球經濟動盪，可能遠超過全球金融危機和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的影響。對沖基金經理人格里芬（Ken Griffin）估算，失去台灣半導體供應，將導致美國GDP減少5％至10％，直接造成經濟大蕭條。

如果台灣的晶片工廠，在中國侵略下以某種方式保持完好無損並運轉，那麼中國將幾乎控制全球最先進半導體的供應。另一方面，假如中國侵台後難以恢復半導體營運，全球將不得不接受老一代晶片。

中國攻台引發全球秩序崩壞

在晶片問題之外，中國入侵台灣將引發第二次世界大戰以來最嚴重的全球秩序崩壞。專家認為，中國吞併台灣後可能不會滿足，恐對不丹、印度、南海諸國、日本繼續出手。

一旦台灣被中國攻占，也就代表第一島鏈遭到突破，日本在保衛自身領土方面將處於劣勢，海上交通將完全落入中國戰機和轟炸機的攻擊範圍之內；菲律賓和其他周遭國家的處境也會變得更加嚴峻。

更嚴重的是，假如中國透過攻陷台灣在東亞建立起主導地位，習近平可以將長期以來用於奪取台灣的軍事資源、規劃和訓練，轉而對付亞洲大陸、太平洋和印度洋，甚至可能試圖進軍大西洋。

數十年的歷史顯示，中國在侵略上將採取不仁慈的做法，越南2010年舉行的東南亞國家聯盟峰會上，中國外交部長楊潔篪當眾表示「中國是大國，而其他國家都是一些小國，這是無法改變的事實」，目前中國更是已在南海進行吞併和建設。

全球將陷入核武競爭

中國攻台帶來的另一個問題，就是各國在對美國的安全保證失去信心後，開始各自陷入核武競爭。自1964年中國首次核子試驗以來，美國一直勸阻大多數東亞和東南亞國家不要發展核武，一旦中國吞併了台灣，恐怕這些國家都會爭先恐後地研發核子武器以保護自身。

日本擁有核燃料加工設施，還可能有全球最大的鈽庫存，具有迅速獲得核武的途徑能力；南韓則擁有世界一流的民用核能，有26座核能發電反應爐投入使用，儘管目前缺乏製造核武所需的濃縮或處理設施，但政治人物已公開討論是否發展核武，從韓國全球頂尖的科學人才和工業基礎來看，只要願意的話幾年內就能製造核分裂裝置。

假如日本或南韓擁核，中國可能也會擴大核武庫，美國和俄羅斯、印度、巴基斯坦將牽一髮而動全身地加入，這種核武競爭恐怕還會蔓延到中東，例如最有可能發展出核子武器的伊朗。

專家認為，一旦中國吞下台灣，美國很可能會失去在亞洲的貿易和投資機會，嚴重損害國家經濟。至於拿下台灣的中國，將擁有經濟和軍事手段來執行自己的「門羅主義（與他國孤立）」，這將對美國商貿利益造成毀滅性打擊。

中國攻佔台灣後，也可能讓亞洲其他國家減少對美元儲備貨幣的依賴，推動貿易夥伴更廣泛地使用人民幣，啟動整個地區的去美元化。

美國必須有所行動

美國前總統艾森豪曾指出台灣淪陷會引發危險的連鎖反應，日本、菲律賓、泰國、越南、沖繩（美軍基地）的安全將受到威脅，美國的切身利益同時會受到嚴重損害。在艾森豪那個年代，這看起來很危險，到了現在來看，後果顯然更加可怕。

專家提醒，若美國不採取行動讓中國吞併台灣，將為美國在亞洲和歐洲的盟友帶來一場前所未有的噩夢，屆時獨裁統治將成為全球競爭中勝出的政體，以中國為中心的極權世界秩序可能會取代美國領導的自由體系。

專家認為，習近平正透過對台灣不斷施壓來測試自由民主世界，正如史達林二戰後封鎖德國柏林來試探民主國家一樣，美國當時做出重大承諾讓各國伸出援手，而如今美國在台灣問題上賭注同樣嚴峻，而且沒有時間可以浪費了。

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