續拍普廷馬屁！美保守派名嘴：莫斯科「比美國任何城市好得多」

美國福斯新聞前主播卡爾森（圖左）6日在克里姆林宮專訪俄羅斯總統普廷。（法新社）

2024/02/14 19:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派媒體人、前《福斯新聞》主播卡爾森（Tucker Carlson）專上週專訪了俄羅斯總統普廷，在約2小時的專訪中鮮少提出尖銳問題，大部分時間都在聆聽普廷講授他對俄羅斯歷史的看法，遭質疑淪為莫斯科大外宣。卡爾森13日進一步讚揚普廷對俄羅斯的治理，稱莫斯科「比我國任何城市都好得多」。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，卡爾森在杜拜出席「世界政府峰會」（World Government Summit）時，發表前述言論，他狂讚普廷有能力治理俄羅斯這個世界超級大國。

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卡爾森受訪時說，在莫斯科待了8天，讓他感到最激動的不僅僅是這個國家的領導人

，俄羅斯首都「比美國任何一個城市都要乾淨、漂亮，無論是建築、食物還是服務」。

卡爾森在峰會上發表的演講主題集中在烏克蘭戰爭，他不但批評了美國對烏克蘭的立場，還稱美國認為克里米亞應該回歸烏克蘭的觀點是「瘋狂的」。

卡爾森以激進保守觀點而聞名，一直窮追猛打美國軍援烏克蘭議題，擁有大量右翼追隨者，在去年4月被逐出他在福斯新聞黃金時段所主持的節目。卡爾森上週在俄羅斯對普廷進行了獨家採訪，普廷利用這次專訪宣傳他正在對烏克蘭發動的戰爭，並抨擊美國政府。

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