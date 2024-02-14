膽戰心驚！暴雨釀山崩 美國加州豪宅矗立懸崖搖搖欲墜⋯⋯

美國加州達納角懸崖因暴雨發生山體滑坡，3棟豪宅看起來似乎搖搖欲墜。（圖翻攝自X平台）

2024/02/14 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州（California）本月初受到威力強大的太平洋風暴影響，為該地區帶來創紀錄的暴雨，多地傳出淹水、土石流、山體滑坡等災情。其中最受美媒關注的是位於橘郡（Orange County）達納角（Dana Point）靠海懸崖的山崩災害，崖上3棟上億豪宅搖搖欲墜，讓人看了膽戰心驚！

綜合美媒報導，上週在南加州上空停滯的太平洋風暴引發連日大雨，讓加州橘郡達納角一個靠海懸崖發生山體滑坡，大片土石崩塌到底層的海灘上，使得坐落於崖頂的3棟建築看起來搖搖欲墜。當地居民科基亞拉（Jan Cocchiara）表示，「如果我住在其中1棟，我肯定會很擔心哪天我的房子墜崖。我不清楚是不是因為過度開發，導致這座懸崖受到損害。」

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不過最新消息指出，達納角市政府派員進行災損評估後表示，崖頂3棟房屋經檢查後確定沒有結構性損壞，也不存在墜崖的直接威脅，目前不需採取進一步行動。不過美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，本週末至下週將有新一輪大氣河流風暴（atmospheric river storms）侵襲加州，加州將面臨洪患風險，當局提醒懸崖住戶對即將到來的風暴保持警惕，隨時注意撤離通知。

美國知名投資人魯格（Collin Rugg）透露，達納角懸崖上的3棟房屋，分別為1600萬美元（約新台幣5.04億）、1300萬美元（約新台幣4.1億）和1280萬美元（約新台幣4.03億）的豪宅。

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