為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

愛沙尼亞情報局：俄羅斯準備與北約進行軍事對抗

愛沙尼亞對外情報局13日表示，俄羅斯正為未來十年內與西方的軍事對抗做準備。示意圖。（美聯社資料照）

愛沙尼亞對外情報局13日表示，俄羅斯正為未來十年內與西方的軍事對抗做準備。示意圖。（美聯社資料照）

2024/02/14 10:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞對外情報局（Estonian Foreign Intelligence Service，EFIS）13日表示，俄羅斯正為未來十年內與西方的軍事對抗做準備，並可能因北約集結部隊而受到威懾。

據《路透》報導，近日不斷有西方官員提出警告，稱俄羅斯已對北約東翼國家構成軍事威脅，並呼籲歐洲做好重新武裝的準備。

EFIS局長羅辛（Kaupo Rosin）表示，俄羅斯計劃在其與芬蘭及波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞邊境增兵，駐紮部隊恐增加一倍。羅辛說：「俄羅斯選擇了一條長期對抗的道路......克里姆林宮可能在未來十年左右與北約發生衝突。」

羅辛同時指出，短期內俄羅斯「極不可能」對北約發動軍事攻擊，部分原因是受到烏克蘭牽制。羅辛補充說：「如果我們沒有做好準備，（俄羅斯發動軍事攻擊）可能性將高出許多。」

自2014年俄羅斯併吞克里米亞後，波羅的海3國的軍費開支紛紛增至其國內生產毛額（GDP）2%以上；德國更計劃於2027年在該地區部署4800名戰鬥部隊，將是二戰結束後柏林首次在境外部署軍事力量。

羅辛表示，北約及其盟國正朝著正確的方向前進，以應對俄羅斯威脅；他預期俄羅斯無法於該國3月總統大選前夕，在烏克蘭戰場取得突破性進展，稱俄國必須動員更多軍隊才可能實現這一目標。

然而羅辛認為，俄羅斯向其軍隊提供彈藥的能力仍領先烏克蘭，除非西方的援助持續或增加，否則基輔將難以改變戰場局勢。

2022年2月16日，EFIS對俄羅斯軍隊在俄烏邊界集結提出警告，精準預言克里姆林宮將對烏克蘭發動軍事攻擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
愛沙尼亞總理挺烏 被俄通緝
2024/02/14 05:30

愛沙尼亞總理挺烏 被俄通緝
罕見接受美媒專訪 普廷：我們對波蘭或拉脫維亞「沒興趣」
2024/02/09 14:55

罕見接受美媒專訪 普廷：我們對波蘭或拉脫維亞「沒興趣」
拖了20個月！ 土耳其國會批准瑞典加入北約
2024/01/24 11:31

拖了20個月！ 土耳其國會批准瑞典加入北約
緊盯「俄」鄰 德罕見派軍駐防立陶宛
2023/12/20 05:30

緊盯「俄」鄰 德罕見派軍駐防立陶宛
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播