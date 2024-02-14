愛沙尼亞情報局：俄羅斯準備與北約進行軍事對抗

愛沙尼亞對外情報局13日表示，俄羅斯正為未來十年內與西方的軍事對抗做準備。示意圖。（美聯社資料照）

2024/02/14 10:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞對外情報局（Estonian Foreign Intelligence Service，EFIS）13日表示，俄羅斯正為未來十年內與西方的軍事對抗做準備，並可能因北約集結部隊而受到威懾。

據《路透》報導，近日不斷有西方官員提出警告，稱俄羅斯已對北約東翼國家構成軍事威脅，並呼籲歐洲做好重新武裝的準備。

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EFIS局長羅辛（Kaupo Rosin）表示，俄羅斯計劃在其與芬蘭及波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞邊境增兵，駐紮部隊恐增加一倍。羅辛說：「俄羅斯選擇了一條長期對抗的道路......克里姆林宮可能在未來十年左右與北約發生衝突。」

羅辛同時指出，短期內俄羅斯「極不可能」對北約發動軍事攻擊，部分原因是受到烏克蘭牽制。羅辛補充說：「如果我們沒有做好準備，（俄羅斯發動軍事攻擊）可能性將高出許多。」

自2014年俄羅斯併吞克里米亞後，波羅的海3國的軍費開支紛紛增至其國內生產毛額（GDP）2%以上；德國更計劃於2027年在該地區部署4800名戰鬥部隊，將是二戰結束後柏林首次在境外部署軍事力量。

羅辛表示，北約及其盟國正朝著正確的方向前進，以應對俄羅斯威脅；他預期俄羅斯無法於該國3月總統大選前夕，在烏克蘭戰場取得突破性進展，稱俄國必須動員更多軍隊才可能實現這一目標。

然而羅辛認為，俄羅斯向其軍隊提供彈藥的能力仍領先烏克蘭，除非西方的援助持續或增加，否則基輔將難以改變戰場局勢。

2022年2月16日，EFIS對俄羅斯軍隊在俄烏邊界集結提出警告，精準預言克里姆林宮將對烏克蘭發動軍事攻擊。

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