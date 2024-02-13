日本發射H3火箭又延期了！睽違1年再挑戰卻天公不作美

JAXA原定15日再挑戰發射新型火箭「H3」，卻因天公不作美延期。（歐新社）

2024/02/13 19:21

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今（13）日召開記者會表示，由於氣象預報天候不佳，最新型火箭「H3」2號機原訂本月15日的發射將延後，預計稍晚公布最新發射日期。

綜合日媒報導，「H3」火箭2號機原訂本月15日從日本南部的鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，因氣象預報天候不佳延期。JAXA「H3」計畫經理岡田雅司（Masashi Okada）在記者會中說，種子島太空中心的天氣狀況似乎在16日稍晚才會好轉。

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這將是日本繼去年3月首次試射H3火箭失敗後，睽違約1年再度挑戰發射。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研發的新型火箭「H3」1號機於去年3月7日升空後不久出現異常，被迫下達自毀指令，「大地3號」（Daichi 3）地球觀測衛星已隨之報銷，「H3」1號機遺骸墜落在菲律賓東部外海，JAXA坦言是一次重大挫折。

最新型火箭「H3」由JAXA和三菱重工（Mitsubishi）合力研發，旨在取代已有20年歷史的「H2A」火箭，並將每次發射的成本減半至約50億日圓（約新台幣11億元）。

JAXA透露，自去年3月首次發射失敗後，透過採取措施修復第2節引擎點火系統中可能有問題的零件，坦言為本次的發射做足了準備。

JAXA說明，原定15日為發射日，不過，種子島太空中心發射場周圍地區，當天預計會出現閃電和強風，可能會對發射準備和火箭飛行造成不安全影響，將發射日延後，預計稍晚公布最新發射日期。

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