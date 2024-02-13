反制中國 日擬向東南亞4國提供長期海上支援

菲律賓補給船2023年8月5日在南海進行補給任務時，遭到中國海警船阻撓，甚至發射水砲。（法新社）

2024/02/13 17:20

〔記者陳成良／台北報導〕中國近來於南海動作頻頻，透過於爭議海域部署大量船隻、建造人工島嶼等方式，試圖擴張南海主權。為反制中國在南海的挑釁行徑，日本計劃向菲律賓、印尼、馬來西亞和越南的海岸巡防單位提供長期支持，增強他們的海上安全能力。

日本放送協會（NHK）13日報導，外務省轄下的日本國際協力機構（JICA）制訂一項支持上述4國的10年計劃，提供巡邏船、無人機、雷達系統，以及人力資源培訓，日方視之為安全方面的首要任務。

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報導中說，日本官員上月已到菲律賓和印尼視察，4月將到訪馬來西亞和越南，日方將根據諮詢各國海岸巡防單位等機關的結果，在明年年3月底前，針對裝設無人機及雷達，提供巡防艦、人力資源培訓等方面訂定具體合作計畫。

報導中提到，中國主張自己擁有幾乎南海全域的管轄權。核准負責海上警備的海警局使用武器的中國新版《海警法》頒布實施，於2024年2月屆滿3年，週邊國家皆對中國加強戒備。

日本防衞省防衞研究所中國問題專家飯田雅文告訴NHK，日本支援東南亞4國是因為考慮到中國正在加強海洋活動。他補充說：「最近中國在南海透過海警局對東南亞各國加強施壓，對各國而言，能在日本支援下充實海上警備能力，無疑將成為抗衡中國的強大助力。」。

中國外交部多次重申，中國對南海擁有無可爭辯的主權，中方堅定維護自身領土主權。

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