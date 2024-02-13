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拜登TikTok首發快問快答「會投給自己」 點閱率曝光

拜登在TikTok帳號「bidenhq」發佈的影片中回答問題。（TikTok網頁擷圖）

拜登在TikTok帳號「bidenhq」發佈的影片中回答問題。（TikTok網頁擷圖）

2024/02/13 16:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登競選團11日在短影音應用程式TikTok設立帳號，聯邦參議院情報委員會主席華納12日表示擔憂國家安全隱患，白宮則說政府對國家安全的關切未曾改變。拜登在首發影片玩起快問快答，截至台灣時間13日下午4時左右，點閱率破680萬人次。

拜登的TikTok帳號名稱「bidenhq」，意為「Biden-Harris HQ（拜登-哈里斯-賀錦麗總部），目前約有76.4萬名粉絲。在超級盃NFL美式足球賽比賽進行的背景下，該帳號11日發布了第一支影片，拜登在片中回答了數個問題，包括關於美式足球比賽的問題。

報導說，當被問及「為堪薩斯城酋長隊還是舊金山49人隊加油」的問題時，拜登在回答時選擇了費城老鷹隊，因為他的妻子喜歡費城老鷹隊。

據《國會山報》（The Hill）報導，當被問及更喜歡（泰勒斯男友）酋長球星T.凱爾西（Travis Kelce），還是J.凱爾西（Jason Kelce）時，拜登似乎想藉泰勒斯拉近與年輕人距離，給出的回答是T.凱爾西的母親，並稱「我知道她做的巧克力餅乾很好吃」。

影片最後，拜登被問及將投票給自己還是川普，對此，他笑著說「你在開玩笑嗎？」，隨後選擇了自己。

不過影片留言區有疑似「翻牆」的中國網友以簡體中文吐槽：「TikTok打不過就加入」、「大爺你不是要禁用嗎？」、「所以之前欺負抖音是一個誤會嗎？」

拜登TikTok帳號「bidenhq」連發4支影片。（TikTok網頁擷圖）

拜登TikTok帳號「bidenhq」連發4支影片。（TikTok網頁擷圖）

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