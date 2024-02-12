擁3辣妻還不夠！「情色之王」再迎4新歡：一週7天不同老婆

有「情色之王」稱號的墨西哥男星馬林（Alex Marin）。（圖片截取自＠Alex Marin IG）

2024/02/12 23:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有「情色之王」稱號的墨西哥AV男星馬林（Alex Marin）於2021年宣布自己擁有3名「妻子」後，自此在全球聲名大噪。馬林近期再次宣布，近年又迎來4名新歡，自豪「一週一天都有不同的妻子」。消息曝光後引來許多爭議及輿論，也讓許多網友相當訝異「精力真旺盛！」。

綜合外媒報導，亞歷克斯馬林（Alex Marin）2021年宣布自己與3名女性建立多角戀關係，引發眾人關注，IG目前已有80多萬名追蹤者。馬林近期在播客節目上自曝，近幾年愛巢又迎來4名新歡，雖然目前尚未公布姓名，不過表示日後會再找機會其他4人介紹給大眾。

請繼續往下閱讀...

馬林唯一合法的妻子只有女優米婭（Mia Marin），但他也將其他情人稱為「妻子」。馬林坦言，目前擁有7名「妻子」已經是極限，畢竟一星期就只有7天，每週「一人一天」才能好好照顧到所有妻子，目前暫無規劃繼續尋找其他新歡。

馬林也透露，「妻子」們之間偶爾會出現爭風吃醋的情況，如第二任「妻子」的佔有慾較強，會因忌妒其他人而生氣，讓他必須要好好協調時間及安排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法