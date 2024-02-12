日圓狂貶！櫻花妹「賣淫」抵債 仲介誘：在海外能賺更多

日本警方近日發現有多位女子前往美國．澳洲、中東和東南亞等地區進行海外賣淫。示意圖。（美聯社）

2024/02/12 20:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「你有興趣出國嗎？」日本警方近日發現有多位女子前往美國、澳洲、中東和東南亞等地區進行海外賣淫，警方表示，仲介們前往紅燈區搭訕女性，並以「日圓貶值」為由，表示在海外賣淫能賺更多錢，藉此招募女性下海。警方懷疑背後恐有反社會勢力或犯罪集團涉入，目前正在進行深入地調查。

綜合外媒報導，東京警視廳1月31日以涉嫌招募日本籍女性前往國外進行賣淫活動，違反「職業安定法（招募有害工作）」逮捕3名男女。受害女性指出，自己不僅去過美國拉斯維加斯，過去也曾在沙烏地阿拉伯、菲律賓以及新加坡等地從事賣淫活動。

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據報導指稱，日本警視廳認為國內存有多個專門安排日本女性前往海外賣淫的組織。調查人員透露，除了本次案件外，警方還掌握到其他案例，如有其他日本女性在仲介的安排下前往澳洲、中東和東南亞等地從事賣淫活動。據了解，當地接洽的業者會直接向仲介匯款，最後再讓女性們抽成工資。日本高層警官表示，「隨著日圓貶值，女性可能會被『在海外賺更多錢的想法』吸引，藉此引誘受害者」，目前警方已針對背後是否有反社會勢力或犯罪集團涉入進行調查。

報導指出，前往海外賣淫的女性有許多是因為在牛郎店欠下大筆債務，迫於壓力才會被仲介帶去從事性交易還債。就連日本首相岸田文雄都曾在2023年11月眾議院預算委員會接受質詢時承認，「政府已得知有國民因欠下大筆債務而前往海外賣淫的社會問題」。

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