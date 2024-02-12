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烏克蘭稱俄軍使用星鏈網路 克里姆林宮：系統未經認證

克里姆林宮指出，星鏈系統未得到俄國認證，理論上無法使用。示意圖。（法新社）

克里姆林宮指出，星鏈系統未得到俄國認證，理論上無法使用。示意圖。（法新社）

2024/02/12 19:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方昨（12）日指控烏東俄軍正在使用馬斯克（Elon Musk）所擁有的星鏈（Starlink）衛星網路系統，克里姆林宮今（12）日對此並未正面回應，僅稱星鏈系統未得到俄國認證，因此理論上無法使用相關設備。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對媒體表示：「這不是一套經我方認證的系統，因此既無法也沒有在這裡正式提供服務，也因此，不管何種方式都無法正式使用這系統。這就是為什麼，或許我們這邊，不應該介入基輔政權與企業家馬斯克之間的議論。」

烏克蘭國防部情報總局週日在聲明中指出，正在頓內次克地區（Donetsk）東部村莊克利斯奇夫卡（Klishchiivka）與安德里伊夫卡（Andriivka）的作戰俄羅斯第83空中突擊旅（83rd Air Assault Brigade）等俄軍單位，有使用星鏈系統的跡象。

馬斯克則在社群平台X（之前稱為推特）發文回應稱：「據我們所知，星鏈設備並無直接或間接售給俄國。眾多錯誤報導宣稱SpaceX公司正向俄羅斯出售星鏈終端設備，這是大錯特錯。」

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