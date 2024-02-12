有這麼幸福？中國寵托師春節「上門撸撸」 竟傳日入數千人民幣

春節期間，有不少中國民眾面臨到如何安置家中寵物的問題，就有中國媒體報導，有寵物托育師1天接20餘單，只要上門「撸撸」餵食、陪玩，日收入就可過千元人民幣；甚至年假還沒開始的時候，就有許多寵托師的檔期已經排滿。（檔案照/讀者提供）

2024/02/12 20:34

〔記者劉宇捷／綜合報導〕根據中國交通部預測，在今年為期40天的春運中，大概有90億人次進行出遊、探親、休閒等交通活動；而在「出遊熱潮」的同時，不少人面臨到如何安置家中寵物的問題，就有中國媒體報導，有寵物托育師1天接20餘單，只要上門「撸撸」餵食、陪玩，日收入就可破千元人民幣。

據《央視》引述中國新聞網的訪談發現，這個年假期間，飼主除了將寵物送去寄養之外，越來越多人選擇請專業人士上門餵養、清潔、陪玩，寵托師這個新興職業也隨之火紅了起來；在小長假還沒開始的時候，就有許多寵托師的檔期已經排滿。

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中國新聞網訪談到一位住在北京通州的寵托師，池小姐表示，早在兩個月前她就陸續接到預約春節上門餵養的訂單，到了1月底由於訂單過多，她不得不婉拒客戶。她指出，若按次數的話有超過150筆單，幾乎有好幾天都是一天20單在跑；假如以假日平均80元（約台幣350元）一次的價格來計算，這個春節她將收入破萬人民幣；看起來非常的好賺。

不過池小姐坦言，這行其實蠻辛苦的，有時候一天20單，她早上3點就要起床，晚上可能要忙到快12點才回到家，這當中主要是花在體力及時間上的付出。她也介紹，上門餵食也有時間週期，假日是高峰期，而春節期間需求則最旺。

像池小姐這樣的寵托師，除了依靠線上寵物服務平台外，也有不少個人工作室利用假期在社群網路上發佈上門餵食訊息，並根據距離、寵物類型、服務類型等收費，一次大約在30元-100元人民幣（約台幣130元-435元）之間。

這樣的趨勢在中國越來越興盛，有產業機構就分析，2022年中國寵物經濟產業規模達4936億人民幣（約台幣2兆1520億元），年增25.2%；到了2025年，預估市場規模將達8114億元（約台幣3兆5377億元）。

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