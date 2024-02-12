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回應川普狂言 歐盟外長：北約不能變成「點菜」聯盟

歐盟外交政策負責人波瑞爾（見圖）針對川普的言論回應，稱北約「不能成為一個『照菜單點菜的』軍事聯盟」。（法新社）

歐盟外交政策負責人波瑞爾（見圖）針對川普的言論回應，稱北約「不能成為一個『照菜單點菜的』軍事聯盟」。（法新社）

2024/02/12 18:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）近日語出驚人，稱他會「鼓勵」俄羅斯攻打國防支出未達標的北大西洋公約組織（NATO）盟國，讓各界為之譁然。歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）今（12）日對此評論稱，北約「不能成為一個『照菜單點菜的』軍事聯盟」，不是一個美國總統說了就算數的軍事組織。

《法新社》報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，「我們嚴肅一點，北約不能變成一個『照菜單點菜』（A La Carte）的軍事聯盟，不能變成一個依靠美國總統幽默言行來運作的軍事聯盟。」

不過波瑞爾後續也說，他不打算繼續評論那些從美國總統大選競選活動中冒出來的「任何蠢主意」。

川普10日在一場競選造勢活動中揚言，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊沒有履行國防支出義務的北約成員國，這番言論被美國總統拜登（Joe Biden）形容為「令人震驚又危險」。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）昨日則說「任何關於盟友不會互相保衛的建議，都會損害我們的安全，也包括美國。」

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