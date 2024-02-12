孕期老公狂催「多喝水」？她起疑調查驚覺遭7次下藥險流產

美國德州一名丈夫不斷在老婆懷孕期間內提醒對方「多喝水」，沒想到她將水喝下時竟感到嚴重身體不適，著手調查後發現丈夫在水裡摻入墮胎藥，試圖殺害親生骨肉。示意圖。（法新社）

2024/02/12 18:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名丈夫不斷在老婆懷孕期間內提醒對方「多喝水」，沒想到她將水喝下時竟感到嚴重身體不適，著手調查後發現丈夫在水裡摻入墮胎藥，試圖殺害親生骨肉。

綜合外媒報導，2022年3月，39歲丈夫梅森·赫林 （Mason Herring） 在得知老婆凱瑟琳·赫林（Catherine Herring）懷上第三個孩子時，表示自己相當不滿，並告訴老婆此事「會破壞他的計劃，並讓他看起來像個混蛋」；沒想到隔了幾天之後，丈夫卻突然改變態度，不斷告知凱瑟琳補充水分的重要性，甚至每天將水杯直接遞到她的面前要她當場喝下，否則不會離開。

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凱瑟琳指出，她注意到水看起來相當混濁，不過丈夫堅稱只是因杯子沒洗乾淨，或是水管管線太髒所致。凱瑟琳半信半疑的將水喝下，在之後果然生了重病。凱瑟琳懷疑是丈夫試圖毒害她，於是在家中周圍安裝了監視器，果真發現丈夫在水杯中摻入人工流產藥物「米索前列醇」（misoprostol），令她氣得報警。

凱瑟琳指控，梅森總共對她下藥7次，不過另外6次她都沒有將水喝下。梅森最初被指控犯下蓄意誘導墮胎的重罪，在達成認罪協商後，法官於本月7日判處梅森180天監禁、10年緩刑，並禁止他與妻子和最後順利出生，現年1歲女兒接觸。

日前凱瑟琳已經提出離婚，不過她認為法官判的刑期根本不夠重。「我的孩子大約早產了10週，不僅發育遲緩，且每週都要接受8次治療。我不認為判刑180天對於一個試圖殺死孩子7次的人來說是公正的。」對此，梅森的律師表示，認罪協商和量刑結果都是合理的，「這是一個悲傷的情況，梅森已經接受了他的責任」。

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