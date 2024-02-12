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美防長奧斯汀因膀胱問題住院 五角大廈：已送入加護病房

美國國防部長奧斯汀（見圖）因膀胱出問題住院治療，五角大廈表示，他已被送入加護病房。（路透資料照）

美國國防部長奧斯汀（見圖）因膀胱出問題住院治療，五角大廈表示，他已被送入加護病房。（路透資料照）

2024/02/12 15:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今（12）日因膀胱出現問題送醫治療，據五角大廈指出，奧斯汀已被送入加護病房，接受進一步的照護，他的醫生則透露，目前還無法估算奧斯汀何時才能出院。

《法新社》報導，五角大廈在聲明中表示：「在一系列的檢查與評估之後，部長今晚被送到華特·里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）的加護病房，以接受支持照護，並密切監測他的病情。」

華特·里德國家軍事醫療中心的兩位醫生馬杜斯（John Maddox）與雀斯納特（Gregory Chesnut）則說：「目前還不清楚奧斯汀部長會住院多久。他當前的膀胱問題不會對他預期中的完全康復造成影響。他的癌症預後情況仍良好。」

奧斯汀去年12月曾為了動前列腺癌手術，從公眾視野中淡出，今年1月又因手術後併發症入院治療，但他對外隱瞞了住院資訊，連總統拜登（Joe Biden）也被蒙在鼓裡，當時曾造成不小的風波。

不過這回奧斯汀於當地時間週日午後入院後，大眾約莫2小後就得知了消息。五角大廈發言人萊德（Pat Ryder）稱，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在當地時間下午5點以前就接管了國防職責。

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