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2人質被擄走逾4個月！以色列空襲拉法 特種部隊衝入救出

以色列軍方在當地時間12日清晨對加薩地帶南部城市拉法及周邊地區進行空襲，在空襲掩護下，以軍特種部隊從拉法救出兩名人質。（法新社）

以色列軍方在當地時間12日清晨對加薩地帶南部城市拉法及周邊地區進行空襲，在空襲掩護下，以軍特種部隊從拉法救出兩名人質。（法新社）

2024/02/12 14:28

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方在當地時間12日清晨對加薩地帶南部城市拉法及周邊地區進行空襲，在空襲掩護下，以軍特種部隊從拉法救出2名人質，不過巴勒斯坦當地衛生官員稱，以色列的襲擊造成37人死亡，多人受傷。

據《路透》報導，以色列特種部隊今凌晨在空襲行動的掩護下，從拉法救出2名以色列人質，以色列國家安全局（Shin Bet）和拉法特警隊聯合行動，解救了60歲的馬曼（Fernando Simon Marman）和70歲黑爾（Louis Hare），他們自去年10月7日被哈瑪斯武裝分子擄走後，一直被關押至今。

2名人質被關在一棟建築物的二樓，以軍發動突襲時引爆了炸藥，與敵方在幾棟建築物內激烈交火，與此同時，以色列空軍發動了一次空襲，為特種部隊營救人質提供掩護。

以軍發言人指出：「這是一次非常複雜的行動，我們為這次行動進行了長時間的準備，一直在等待合適的時機。」

當地居民指以色列空襲行動，造成2座清真寺和幾棟房屋被擊中，巴勒斯坦當地衛生官員稱，以色列的襲擊造成37人死亡，多人受傷。

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