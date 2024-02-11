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跟中國學的？不滿舊武器間接援烏 俄羅斯制裁厄瓜多香蕉

厄瓜多是俄羅斯第一大香蕉供應國。（路透檔案照）

厄瓜多是俄羅斯第一大香蕉供應國。（路透檔案照）

2024/02/11 18:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕南美洲國家厄瓜多政府，上個月決定將俄羅斯製造的軍事裝備移交給美國，以用於烏克蘭，俄羅斯外交部上週痛批厄瓜多「魯莽地」違反了合約規定。最新消息傳出，俄羅斯以蟲害為由，拒絕從厄瓜多進口香蕉，並轉而向印度購買。

厄瓜多政府表示，將接受華府的提議，用其所稱的「烏克蘭和俄羅斯廢金屬」，交換價值2億美元（約新台幣62億元）的先進美國設備。 厄瓜多擁有Mi-171E直升機和Igla便攜式防空系統等俄製武器。

美國表示，從厄瓜多獲得的武器將運往烏克蘭，幫助基輔增強其在戰場上對抗俄羅斯的力量。

俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）2日告訴《俄新社》（RIA），厄瓜多的這項決定是在外部力量的壓力下所做出。

她說：「我們的合作夥伴非常了解合約條款，其中包括有義務將所提供的設備用於合乎規定的目的，並且在未獲得俄羅斯方面相關同意的情況下，不得將其轉讓給第三方。」

《路透》報導，俄羅斯農業監管機構Rosselkhoznadzor在一份聲明中表示，由於發現害蟲，從本月5日開始暫停對5家厄瓜多出口商的授權。厄瓜多是俄羅斯最大香蕉供應國，據俄羅斯媒體報導，俄羅斯進口的10根香蕉中有9根來自厄瓜多。

俄羅斯以厄瓜多香蕉發現「香蕉花薊馬」為由，下達這項禁蕉令，厄瓜多媒體則報導，根據該國食品安全局的數據，運往俄羅斯的水果中，只有0.3%含有不構成危險的害蟲。

俄羅斯還對厄瓜多某些花卉實施口的限制，已於9日五生效。厄瓜多是世界上最大的花卉出口國之一，主要是玫瑰。

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