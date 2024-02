跟中國學的？不滿舊武器間接援烏 俄羅斯制裁厄瓜多香蕉

2024/02/11 18:23

〔編譯陳成良/綜合報導〕南美洲國家厄瓜多政府,上個月決定將俄羅斯製造的軍事裝備移交給美國,以用於烏克蘭,俄羅斯外交部上週痛批厄瓜多「魯莽地」違反了合約規定。最新消息傳出,俄羅斯以蟲害為由,拒絕從厄瓜多進口香蕉,並轉而向印度購買。

厄瓜多政府表示,將接受華府的提議,用其所稱的「烏克蘭和俄羅斯廢金屬」,交換價值2億美元(約新台幣62億元)的先進美國設備。 厄瓜多擁有Mi-171E直升機和Igla便攜式防空系統等俄製武器。

請繼續往下閱讀...

美國表示,從厄瓜多獲得的武器將運往烏克蘭,幫助基輔增強其在戰場上對抗俄羅斯的力量。

俄國外交部發言人札哈蘿娃(Maria Zakharova)2日告訴《俄新社》(RIA),厄瓜多的這項決定是在外部力量的壓力下所做出。

她說:「我們的合作夥伴非常了解合約條款,其中包括有義務將所提供的設備用於合乎規定的目的,並且在未獲得俄羅斯方面相關同意的情況下,不得將其轉讓給第三方。」

《路透》報導,俄羅斯農業監管機構Rosselkhoznadzor在一份聲明中表示,由於發現害蟲,從本月5日開始暫停對5家厄瓜多出口商的授權。厄瓜多是俄羅斯最大香蕉供應國,據俄羅斯媒體報導,俄羅斯進口的10根香蕉中有9根來自厄瓜多。

俄羅斯以厄瓜多香蕉發現「香蕉花薊馬」為由,下達這項禁蕉令,厄瓜多媒體則報導,根據該國食品安全局的數據,運往俄羅斯的水果中,只有0.3%含有不構成危險的害蟲。

俄羅斯還對厄瓜多某些花卉實施口的限制,已於9日五生效。厄瓜多是世界上最大的花卉出口國之一,主要是玫瑰。

russia started a banana war with Ecuador after the country promised to transfer weapons to Ukraine



Rosselkhoznadzor appealed to the Ecuadorian Ministry of Agriculture with a request to suspend the certification of bananas from five Ecuadorian companies from February 5 due to the… pic.twitter.com/afeGLiLI7e