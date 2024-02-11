以軍：聯合國難民設施底下發現哈瑪斯隧道

以色列國防軍指出，以軍近期發現一條數百公尺長的隧道網，部份隧道位於UNRWA設施地底下。（路透）

2024/02/11 10:02

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列情報檔案先前指出聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟工作署」（UNRWA）曾有190名員工身兼哈瑪斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織成員，更有十多人參與去年10月7日對以國南部的突襲、綁架行動。以色列國防軍（IDF）指出，以軍近期發現一條數百公尺長的隧道網，部份隧道位於UNRWA設施地底下，以軍強調，這是哈瑪斯利用UNRWA的證據。

根據《路透》報導，以軍帶領媒體走入這條延伸至UNRWA設施地底下的隧道，此隧道長700公尺，深入地下18公尺，隧道延伸出多個空間，其中有個大房間內裝滿電腦及伺服器，另一個房間裝滿工業用電池等物品。以軍軍官伊多（Ido）表示，隧道內所有物品的電力供給都是從這間房間提供，而面對以色列進攻，哈瑪斯已從地下撤離，並先發制人切斷通信電纜，這些電纜還穿過UNRWA總部地下室的地板。

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針對以軍指控，UNRWA在一份聲明表示，該單位已在10月12日撤離總部，因此無法證實與評論以軍的調查結果。UNRWA聲稱：「UNRWA並不具備軍事和安全專業知識，也沒有能力對設施內現有或可能存在的情況進行軍事檢查。過去每當UNRWA房舍附近或下方出現可疑空洞時，UNRWA就會向哈瑪斯與以色列發出抗議信。」

以軍軍官伊多強調：「我們知道哈瑪斯有人在UNRWA工作，我們希望每個國際組織都能在加薩開展業務，這並不是問題，我們的問題在於哈瑪斯。」

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