南韓高齡化問題嚴重 專家：老人年齡認定應從65歲提高到70歲

南韓陷入低出生率和人口老化的嚴重問題，專家呼籲將「老人」年齡認定從65歲提高到70歲。南韓老人示意圖。（歐新社）

2024/02/10 12:01

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓陷入低出生率和人口老化的嚴重問題，2025年65歲以上人口比例將達到總人口的20.6％，2050年將超過40％，因此有專家呼籲將「老人」年齡認定從65歲提高到70歲。

據《韓國時報》報導，南韓1981年實施的「老人福利法」，確立了將65歲以上人士視為「老人」的標準，但去年65歲以上人口為950萬，佔總人口的18.4％，而且70歲以上的數量超過了20歲世代，這會造成勞動人口所負擔的老人福利支出持續增加。

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目前，南韓大多數的老年福利是從65歲以上開始領取，但保健福祉部2020年的調查顯示，65歲以上人口有52.7％認為老年福利資格領取時間應在70至74歲之間；首爾市政府2022年展開的調查，受訪者則認為72.6歲開始才算「老人」。

南韓忠南大學、梨花女子大學的專家們表示，按照預期壽命的增長來調高「老人」認定年齡是合理的，畢竟現代不少人在65歲後還能繼續工作，過去被視為「老人」的年齡在如今則相對年輕。

不過，專家也強調若要調高「老人」年齡，對於退休金和退休年齡的改變都必須考慮進去，高齡者的收入和就業問題也必須要解決。

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