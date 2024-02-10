解決日本人被綁架問題 日相岸田文雄推動日朝首腦會談

日本首相岸田文雄9日強調將推動與北韓領導人金正恩會談工作，以期解決日本人遭北韓綁架問題。（法新社）

2024/02/10 09:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄9日在眾院預算委員會上強調，日本方面正就與北韓領導人金正恩進行首腦會談展開「勸說工作」，創造有利於日朝首腦會談的環境，以期在未來可以解決北韓綁架日本人的問題。

根據《共同社》報導，岸田文雄9日在眾院預算委員會上答辯時表示，將推動與北韓進行首腦會談，他說「鑑於近來日朝關係現狀，強烈感覺到必須大膽改變現狀，我自己將主動採取行動，構築最高層之間的關係」。

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《共同社》指出，岸田文雄在談到北韓時，並未譴責北韓飛彈發展問題，疑似是為了向金正恩展現願意對話的姿態，至於日本與北韓有沒有私下接觸等，岸田並沒有進一步解釋。值得注意的是，有消息指，去年春季左右，日方政府人士有與北韓進行多次暗中接觸，今年1月日本能登半島地震，金正恩亦有向岸田文雄致「慰問電」表達哀悼。

根據《BBC》先前報導，北韓綁架日本國民為日本歷任領導人重要外交課題之一，最早要追朔到1970年代，日本政府指出，1977年到1983年間，北韓特工至少綁架17名日本國民，也有分析認為人數可能超過100人，這些人被綁到北韓後，擔任北韓間諜日文老師，教導間諜該如何喬裝成日本人執行任務。

2002年9月17日，日本時任首相小泉純一郎飛到平壤與時任北韓領導人金正日會談，北韓承認綁架13位日本國民，但已有8人死亡，剩5人在世，無法提供死者遺體。在磋商之下，2002年10月15日，5名還活著的日本受害者成功從北韓飛抵東京羽田機場。

儘管小泉純一郎當時簽署平壤聲明，承認被綁日本人有8人死亡、僅5人生還，但北韓綁架日本人的確切人數，以及這些人是否仍然活在世上等，至今仍是未解之謎。

2002年9月17日，日本時任首相小泉純一郎（左）飛至平壤與時任北韓領導人金正日（右）會談，北韓承認曾綁架13位日本國民。（法新社）

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