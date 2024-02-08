英王查爾斯三世罹癌、妻子住院後 威爾斯親王首露面
2024/02/08 11:08
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室5日公布國王查爾斯三世（King Charles III）被診斷罹癌，自消息曝光後威爾斯親王（威廉王子）週三首次重返王室主持授勳儀式，代表頒發多項榮譽勳章，晚間出席慈善募款活動，他也感謝外界對妻子凱特王妃和查爾斯三世的關懷與善意。
綜合外媒報導，查爾斯三世罹患癌症消息曝光後，威廉王子當地時間7日代替父親於溫莎城堡主持星光熠熠授勳儀式，頒發50多個榮譽獎項，身為足球協會主席的威廉授予多位足球運動員勳章，其中包括前英格蘭國家足球隊運動員艾倫懷特（Ellen White）。
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報導提到，威廉同日晚間以倫敦空中慈善組織贊助人身分出席募款晚會，活動中他說「感謝大家對凱薩琳和我的父親表達支持，尤其是最近幾天，這對我們所有人來說意義重大」，他還幽默地說「過去幾週焦點都是『醫療』，所有我想透過參加這場活動暫時擺脫這一切」，然他並未透露更多有關查爾斯三世和凱特王妃病情進展消息。
據了解，英國威爾斯王妃凱薩琳（凱特王妃）日前入院進行腹部手術後出院返家，預計閉門修養到復活節（3月31日）之後。