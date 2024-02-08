英王查爾斯三世罹癌、妻子住院後 威爾斯親王首露面

威爾斯親王（威廉王子）週三首次重返王室主持授勳儀式。（美聯社）

2024/02/08 11:08

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室5日公布國王查爾斯三世（King Charles III）被診斷罹癌，自消息曝光後威爾斯親王（威廉王子）週三首次重返王室主持授勳儀式，代表頒發多項榮譽勳章，晚間出席慈善募款活動，他也感謝外界對妻子凱特王妃和查爾斯三世的關懷與善意。

綜合外媒報導，查爾斯三世罹患癌症消息曝光後，威廉王子當地時間7日代替父親於溫莎城堡主持星光熠熠授勳儀式，頒發50多個榮譽獎項，身為足球協會主席的威廉授予多位足球運動員勳章，其中包括前英格蘭國家足球隊運動員艾倫懷特（Ellen White）。

請繼續往下閱讀...

報導提到，威廉同日晚間以倫敦空中慈善組織贊助人身分出席募款晚會，活動中他說「感謝大家對凱薩琳和我的父親表達支持，尤其是最近幾天，這對我們所有人來說意義重大」，他還幽默地說「過去幾週焦點都是『醫療』，所有我想透過參加這場活動暫時擺脫這一切」，然他並未透露更多有關查爾斯三世和凱特王妃病情進展消息。

據了解，英國威爾斯王妃凱薩琳（凱特王妃）日前入院進行腹部手術後出院返家，預計閉門修養到復活節（3月31日）之後。

身為足球協會主席的威廉向前英格蘭國家組球隊運動員艾倫懷特授予勳章。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法